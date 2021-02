Sea Life Scheveningen heeft nog steeds geen inkomsten, maar de dieren moeten wel gewoon eten

Veel bedrijven lijden onder de coronacrisis. Ook Sea Life Scheveningen, het grote zeeaquarium op de boulevard, dat vanwege de coronamaatregelen gesloten is voor het publiek. Hoewel het financieel steun krijgt van de overheid en het salaris van de dierenverzorgers deels wordt vergoed, gaat de verzorging van de dieren gewoon door. En omdat er geen vergoeding is voor de voeding van de dieren kunnen ze elke hulp gebruiken.

Want volgens general manager Nicola Hamilton van Sea Life Scheveningen is het lastig om het hoofd boven water te houden: 'We besparen waar we kunnen, maar de gezondheid van de dieren en hun verzorgers zijn prioriteit nummer 1, en daar kunnen we simpelweg niet op bezuinigen.'

De bewoners van Sea Life verstouwen volgens Maaike Schröeder behoorlijk wat eten in een week: 'De pinguïns eten meer dan dertig kilo vis per week. De otters tien kilo vlees en vis. De schildpad eet twee kilo groenten per dag. Dus ja, dat telt wel op, we hebben zoveel dieren hier.'

Eten doneren

Bij Sea Life Scheveningen zijn ze dan ook erg blij met de spontane donaties die ze krijgen van ondernemers. Groothandelaar Enzo Verhoek was meteen bereid om een bijdrage te leveren: 'Doen! Doen we gelijk. Aan het begin van de coronacrisis hebben we dat al veel gedaan, gesponsord, gedoneerd. Maar toen eigenlijk aan de zorg en het personeel, en nu hoor je dit verhaal over de dieren en ja, dat doen we gelijk. Daar hoefden we niet lang over na te denken.'

Daarnaast kan het publiek ook een handje helpen met de actie Help Sea Life een pootje. Schröeder: 'Mensen kunnen een lunch doneren via onze website, voor 2 euro 50. Op die manier hopen we geld op te halen voor het sponsoren van het eten van de dieren.'

