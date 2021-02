Oudere slachtoffers 'bankhelpdeskfraude' raken duizenden euro's kwijt

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 16 februari. Meer zaken zijn hier te vinden.

De vrouwen worden op 27 en 30 november afzonderlijk van elkaar gebeld door iemand die zegt dat hij van de ING Bank is. Hij vertelt dat er op dat moment 2000 euro van hun rekening wordt overgeschreven naar een rekening in Afrika. Maar door snel te handelen kan dat worden voorkomen, houdt de oplichter de slachtoffers voor.

Daarom moet er iemand langskomen om de bankpas op te halen en door te knippen. Ook moeten de vrouwen hun pincode geven, zodat er een nieuwe pas aangemaakt kan worden. Inderdaad komt er even later iemand de pas ophalen en doorknippen. Maar door die op de één of andere manier weer aan elkaar te plakken, lukt het om er daarna duizenden euro's mee te pinnen.

Banken en supermarkten

Op 27 november pint een man 10.000 euro van de rekening van het eerste slachtoffer, bij de ING Bank aan de Fahrenheitstraat in Den Haag. Daarna worden er nog meer transacties gedaan bij filialen van Albert Heijn aan de Fahrenheitstraat en de Elandstraat: in totaal nog bijna 5.000 euro.

De verdachte op 27 november | Beeld: Politie

Drie dagen later, op 30 november, wordt er 430 euro gestolen van de andere vrouw. Dat geld wordt opgenomen bij de ABN Amro Bank aan de Statenlaan.

De verdachte op 30 november | Beeld: Politie

Mogelijk twee keer dezelfde man

Op de beelden is een man te zien die een mondkapje draagt. Het zou kunnen dat het twee keer dezelfde man is, maar de politie kan dat niet met zekerheid zeggen. De werkwijze komt in beide zaken wel overeen.

Op beelden van 30 november is te zien dat de man iets op zijn hand heeft. Dit zou een tatoeage kunnen zijn, maar er kan ook iets op zijn hand geschreven zijn.

De verdachte heeft iets op zijn hand | Beeld: Politie

Heeft u informatie?

Bel de opsporingstiplijn: 0800-6070

Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000

Of vul een digitaal tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem