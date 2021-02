Straatrover steelt koptelefoon en muts na opmerking over weggegooid mondkapje

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 16 februari. Meer zaken zijn hier te vinden.

De man loopt op dinsdagavond 15 december rond 19.50 uur langs de Albert Heijn op de hoek van de Fahrenheitstraat en de Valkenboslaan in Den Haag. Daar gooit iemand een mondkapje op de grond. Het slachtoffer hoort dat verschillende mensen iets naar de man roepen.

'Hij bleef staan en ik moest oversteken, dus ik kwam naast hem staan', zegt de 45-jarige man. 'Ik wees naar het mondkapje. Hij reageerde met: 'wat moet je?' Ik zei dat hij het gewoon in de prullenbak kon gooien.' De man pikt dat kennelijk niet, want hij begint te schelden. 'De ene na de andere kanker', zegt het slachtoffer. 'Ik was er klaar mee, dus ik zette mijn koptelefoon op en wilde doorlopen.'

Man komt achter hem aan

De man wordt steeds bozer en roept dat ze in gesprek zijn. 'Ik zei hem dat ik best met hem wilde praten, maar dit vond ik geen gesprek. Kanker is geen bijvoeglijk naamwoord. Ik ben weggelopen en hij bleef maar roepen en roepen en kwam me achterna lopen.'

Het achtervolgen geeft het slachtoffer geen fijn gevoel. 'Ik voelde me ongemakkelijk worden. Hij was met zijn telefoon bezig en het voelde alsof hij vrienden aan het contacten was. Ik verwachtte op de een of andere manier dat hij me zou gaan slaan of steken.'

Koptelefoon en muts weg

Ter hoogte van het Esso benzinestation aan de Valkenboslaan voelt de 45-jarige man zich zo onveilig dat hij bedenkt zich om te draaien en terug te lopen, om van de man af te komen. Maar daar krijgt hij de kans niet voor.

'Hij zette me klem tegen een soort stenen plantenbak bij de Esso. Ik verwachtte niet wat er toen gebeurde: hij rukte mijn koptelefoon en muts van mijn hoofd af en zette het op een lopen. Ik was echt verbaasd: wat gebeurt mij nu?'

'Heb tranen gelaten'

De straatrover rent weg met de koptelefoon van Rebel 'n Fresh en de grijze muts van Adidas. Het slachtoffer en een omstander gaan er nog een stukje achteraan en zien dat hij de Larensestraat in rent. Daar verdwijnt hij uit het zicht. 'En de emotie kwam. Ik heb daar best tranen gelaten, dat durf ik best toe te geven', zegt de 45-jarige man.

'En dat was misschien maar goed ook, want daardoor was ik mijn emotie op een gegeven moment wel kwijt. Maar het verbaasde me wat het me eigenlijk deed. Het was meer de angst dat er wat anders had kunnen gebeuren. De hele tijd die dreiging achter me… dat heeft me wat gedaan. Vooral ook omdat ik twee kinderen heb en veilig thuis wil komen.'

Verdachte is gefilmd

De verdachte is gefilmd terwijl hij achter het slachtoffer aan loopt. Het is een blanke man, een onverzorgd type. Hij heeft een dun postuur, blond haar, is ongeveer 1,75 meter lang en spreekt met een Haags accent. Hij draagt een zwart bomberjack, een trainingsbroek en loopt op slippers.

De politie hoopt dat iemand de man herkent, of dat mensen weten wie de koptelefoon en de muts nu in zijn of haar bezit heeft.

De gestolen koptelefoon

De gestolen muts

'Ik blijf mensen aanspreken'

Het slachtoffer vervolgt: 'Ik vind dat je mensen moet kunnen aanspreken op hun gedrag. Tegenwoordig zie je overval van die mondkapjes op straat liggen. Ik zag het voor mijn ogen gebeuren en zei er wat van. Ruim je rotzooi op. Maar het werd niet gewaardeerd. Dit zou me niet tegenhouden om het volgende keer weer te doen. We moeten het toch met elkaar doen. Laten we het gezellig houden.'

Heeft u informatie?

Bel de opsporingstiplijn: 0800-6070

Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000

Of vul een digitaal tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem