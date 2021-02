Winkeldief wordt betrapt maar gaat er toch met spullen vandoor

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 16 februari. Meer zaken zijn hier te vinden.

De man komt op zondag 13 december aan het eind van de middag de winkel binnen. Hij pakt een mandje en vult dat op verschillende plekken met producten. Op de bewakingsbeelden is vervolgens te zien hoe hij meerdere spullen uit de verpakking haalt en die in de tas stopt die hij bij zich heeft.

De man stopt spullen in zijn tas | Beeld: Politie

De winkel gaat bijna sluiten en het personeel vraagt of de man naar de kassa wil komen om af te rekenen. Maar hij blijft nog even rondlopen en daardoor krijgt een medewerker het vermoeden dat hij iets van plan is.

Alarm gaat af

Uiteindelijk gaat hij toch naar de kassa om een aantal spullen ter waarde van 50 euro af te rekenen. Hij wil pinnen, maar dat lukt niet. Daarom gaan er wat spullen af en rekent hij 15 euro contact af. Op het moment dat hij de winkel wil verlaten, gaat het alarm af.

Het personeel wil de tas van de man controleren, maar hij loopt de winkel weer in. De medewerker gaat achter hem aan en dan geeft de man een aantal spullen terug. Het wordt duidelijk dat er nog veel meer in zijn tas zit en de medewerker haalt er van alles uit. Hij zegt dat de man is aangehouden, wil de politie bellen en de deur op slot doen.

Dief vlucht

Dan gaat de man er vandoor. Hij duwt de medewerker tegen de deur aan, trekt de deurklink met kracht kapot en rent naar buiten. In totaal heeft hij nog voor 340 euro aan spullen uit de winkel mee kunnen nemen.

De man gaat er vandoor | Beeld: Politie

Herkent u de man?

Bel de opsporingstiplijn: 0800-6070

Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000

Of vul een digitaal tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem