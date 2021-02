Agenten proberen dronken man te helpen: 'Binnen leek het een horrorfilm'

Het was een heftig weekend voor agenten in Alphen aan den Rijn. De politie probeerde een verwarde man te helpen. De man was onder invloed en had zichzelf verwond. Overal lag bloed. De politie schrijft er een blog over op Facebook om te laten zien hoe zij met verwarde mensen omgaan. 'We kunnen ons voorstellen dat het verhaal als schokkend kan worden ervaren, maar het is wel de rauwe werkelijkheid waar wij mee te maken krijgen.'

Agenten kregen vrijdag een melding van geluidsoverlast bij het huis van de man. De verslaafde man is een bekende van de politie. Hij mocht na een opname in een kliniek na een paar weken weer naar huis. 'We hoopten dat de opname gewerkt zou hebben en dat het nu beter zou gaan met de man. Helaas was onze hoop dezelfde avond weer verdwenen', schrijft de politie Alphen.

Toen de agenten bij de man thuis kwamen, deed hij de voordeur open met een lege fles drank in zijn hand. 'Hij tolde op zijn benen.' Aangezien agenten vermoedden dat hij nog meer had gebruikt, belden ze de ambulance.

'Door rustig met hem in gesprek te blijven lukte het aardig'

Ondertussen probeerden agenten de man rustig te houden. 'Door rustig met hem in gesprek te blijven lukte het aardig.' Omdat de man niet vrijwillig met de ambulancebroeders mee wilde gaan, werd hij in de boeien geslagen. Hij werd opgenomen in het ziekenhuis. 'Dit was echter van korte duur.'

Schreeuwen en overal bloed

Zaterdag kreeg de politie weer een melding dat de man stond te schreeuwen in zijn woning. 'Bij aankomst zagen we al bloedsporen in de sneeuw, de deur stond open. Binnen troffen we een tafereel aan wat deed denken aan mening horrorfilm. Grote spatten bloed op de vloer, vegen op diverse muren.' In de keuken zat de man, onder het bloed, over zijn toeren te schreeuwen dat ze weg moesten gaan.

Aangezien de man een hand achter zijn rug had, konden agenten niet zien wat hij vasthield. 'Laat ons je handen zien, we willen je helpen', zeggen de agenten tegen hem. 'Jullie kunnen me niet helpen', zei hij zwaaiend met zijn armen. Toen zagen agenten dat er meerdere grote wonden op zijn onderarm zaten. Opnieuw proberen de agenten hem rustig te krijgen.

Drugs

Ondertussen volgde een van de agenten het bloedspoor, om te uitzoeken of er niet meer gewonde mensen zijn. Boven vindt de agent slechts het mes en meer bloed. 'We vermoedden dat de man onder invloed van drugs zichzelf heeft gesneden.' De man moet opnieuw mee naar het ziekenhuis, maar de agenten denken niet dat de man zomaar meegaat. Er volgt een korte worsteling, maar het lukt de agenten om de man boeien om te doen en met hem mee te gaan naar het ziekenhuis.

'Wij blijven de man uiteraard onder de aandacht brengen van de hulpverlening en we weten dat ook zij alles doen wat binnen hun macht ligt. Maar deze casus laat weer eens zien hoe vernietigend de werking van drugs zijn', meldt de politie op Facebook.

