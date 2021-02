Potentiële koper Theater Castellum meldt zich: ambitie om zowel theater als bioscoop te exploiteren

De gemeente Alphen aan den Rijn is sinds kort in gesprek met een potentiële koper voor Theater Castellum. Maandagavond was er een extra, besloten vergadering waar raadsleden zijn geïnformeerd over de ophanden zijnde deal. Dat meldt mediapartner Studio Alphen.

Dat er een mogelijke koper is, onthulde raadslid Peter Bontekoe (Dorpen en Wijken Belangen) tijdens de meest recente commissievergadering over Castellum. Bontekoe heeft de ondernemer zelf aangedragen bij de gemeente.

De gemeente is eigenaar van het pand en de enige aandeelhouder van de organisatie. Volgens Bontekoe is zowel het kopen als het huren van Castellum bespreekbaar voor de kandidaat. Daarnaast heeft de belangstellende de ambitie om zowel het theater als de bijbehorende bioscoop te exploiteren. De gegadigde wil op dit moment niet in de publiciteit treden, meldt Studio Alphen.

'Kwaliteit gewaarborgd'

Een ruime meerderheid van de gemeenteraad ziet deze ontwikkeling met blijdschap tegemoet. Raadsleden willen als het even kan af van de 'open eind constructie', waarbij het ieder jaar de vraag is hoe hoog het tekort is dat de gemeente aan subsidie moet bijplussen. Tegelijkertijd wil de politiek niet dat het theater moet sluiten.

'We gaan natuurlijk niet over één nacht ijs bij de verkoop of verhuur van Castellum. We moeten echt goed kijken naar wat de afspraken dan zijn', zei PvdA-raadslid Ernst-Jan Straver in aanloop naar deze cruciale week. 'Maar ik vind het wel hoopgevend dat er gesprekken gaande zijn.' René Driesen van GroenLinks, de partij van verantwoordelijk wethouder Erik van Zuylen, is niet op voorhand tegen. 'Het moet dan wel zo zijn dat de kwaliteit van de voorstellingen, en het aantal voorstellingen, gewaarborgd is', vindt het raadslid.

Theaterdirecteur: 'een goede zaak'

'Kijken hoe de exploitatie van Castellum zo goed en efficiënt mogelijk kan worden gedaan is iets waar wij als BV doorlopend mee bezig zijn en lijkt me dus een goede zaak', reageert Castellum-directeur Sandra Bruinsma op haar beurt. 'Wel is het van belang om vast te stellen wat er dan voor de subsidie geleverd dient te worden.'

Bruinsma wijst erop dat de 'basisvoorziening' - oftewel de dagelijkse kosten voor het pand - personeel en techniek, even veel blijft kosten. 'Als je minder voorstellingen gaat doen, worden de kosten per voorstelling verhoudingsgewijs hoger. Vaststellen wat er in Alphen gewenst is op het gebied van het theater en de maatschappelijke activiteiten is stap één.'

Donderdag debat

Komende donderdag debatteert de gemeenteraad in een openbare vergadering over de toekomst van Castellum. Dan komt niet alleen de kandidaat-koper ter tafel, maar ook het al dan niet brandveilig maken van het pand. Een meerderheid van de raadsleden lijkt bereid te zijn om de benodigde 3,6 miljoen euro uit te trekken. Dan kan Castellum begin volgend jaar weer open.

