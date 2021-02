Coronamaatregelen bij verkiezingen: van wachtrij-app tot stempotloodje mee naar huis nemen

Om ervoor te zorgen dat alle stemgerechtigden in Zoetermeer met een eigen potlood kunnen stemmen, heeft de gemeente een bestelling geplaatst voor 96.000 potloden. Maar dat is niet de enige coronamaatregel. De Zoetermeerse burgermeester Michel Bezuijen garandeert dat er alles aan wordt gedaan om het stemmen coronaproof te laten verlopen. Stembureauleden krijgen het advies om voorafgaand aan hun dienst een gezondheidscheck te doen. Ook komen er spatschermen en er staat handgel in het stembureau.

Niet alle gebruikelijke stemlocaties zijn op 17 maart geschikt. Door de coronamaatregelen moet de locatie minstens zestig vierkante meter groot zijn. De gemeente Zoetermeer plaats daarom op elf locaties evenementententen waarin gestemd kan worden. Behalve in een tent, kan er in de stad ook worden gestemd in een kerk, in hotels of in sporthallen. Voor het eerst is er in Zoetermeer een stembureau ingericht speciaal voor blinden en slechtzienden.

273 stembureaus in Den Haag

Ook Den Haag neemt maatregelen voor de verkiezingen. Om de reisbewegingen zo veel mogelijk te beperken, worden door de hele stad 273 stembureaus op 260 locaties ingericht. Ook worden er tien tenten ingezet als stemlocaties, schrijft de gemeente. Het ventilatiesysteem in het gebouw waar wordt gestemd, moet aan bepaalde eisen voldoen en de wc's van het stembureau worden om de vier uur schoongemaakt door een schoonmaakploeg. Ook in Den Haag zijn er kuchschermen aanwezig en zijn er looplijnen aangebracht.

De burgemeester van Zoetermeer Michel Bezuijen | Foto: Provincie Zuid-Holland

Maar ondanks alle maatregelen blijft de belangrijkste regel: als je coronaklachten hebt, dan blijf je thuis. Dat geldt voor zowel de stembureaumedewerkers, als mensen die gaan stemmen. Daarom wordt er gevraagd om een gezondheidscheck te doen, voordat je richting de stembus gaat. In de envelop waar het stembiljet in zit, zit een checklist. Verder is de gezondheidscheck te vinden op meerdere websites en er hangt een poster bij de ingang van het stembureau.

Gezondheidscheck door stembureauvoorzitter

De voorzitter van het stembureau moet een gezondheidscheck doen bij de drie andere leden. Mocht een van de medewerkers niet door de keuring heen komen, dan hebben de gemeentes in onze regio mensen op de reservelijst staan. Sowieso zijn er dit jaar meer stembureaumedewerkers nodig. Voorgaande jaren waren soms drie mensen nodig op een stembureau, tijdens de komende verkiezingen zijn vier medewerkers verplicht vanwege om de coronamaatregelen te kunnen naleven.

Gedurende de dag moeten de stembureauleden een chirurgisch mondmasker dragen dat door de gemeente beschikbaar is gesteld. De voorzitter en de vicevoorzitter dragen wegwerphandschoenen omdat ze potloden uitdelen, stempassen controleren en stembiljetten uitgeven. De stempassen worden met een IPad gescand, waardoor er geen contact hoeft te zijn.

Applicatie om te zien hoe lang wachtrij is

Daarnaast moeten stembureauleden om het half uur de meest gebruikte oppervlaktes schoonmaken. Ook moeten de mensen die het stembureau bemannen stemmers attenderen op het desinfecteren van de handen, het dragen van een mondmasker en het houden van 1,5 meter afstand.

De gemeente Den Haag heeft daarnaast een applicatie in het leven geroepen waarop mensen die hun stem willen uitbrengen, live kunnen zien hoe druk het is bij de bureaus. Stembureauleden moeten aangeven of het rustig, gemiddeld of druk is bij het bureau. Ook op de website van de gemeente Zoetermeer wordt de drukte bij de stemlocaties aangegeven.

Stembureau | Foto: ANP

Extra stemlocaties voor risicogroepen

Burgers die vanwege het coronavirus tot een risicogroep behoren, kunnen op 15 en 16 maart 2021 hun stem al uitbrengen. In Den Haag zijn hiervoor 48 stembureaus op 40 locaties geopend, verspreid over de hele stad. Zo krijgen kwetsbare kiezers de kans om op een rustig moment naar het stembureau te gaan. ChristenUnie/SGP heeft in de Haagse raad al wel aangegeven dat er volgens hun te weinig stembureaus open gaan voor senioren. In Zoetermeer zijn 12 locaties eerder open.

Daarnaast gaan er in Den Haag in zeven verzorgingshuizen stembureaus open, exclusief voor bewoners en personeel. Verzorgingshuizen gaven volgens de gemeente Den Haag aan dat zij verwachten dat het overgrote deel van hun bewoners hun stem per brief uitbrengt. Die mogelijkheid is er dit jaar voor zeventigplussers.

Drive-in-stembureau gemeente Zuidplas

Het tellen van de stemmen is openbaar, maar door de coronamaatregelen zijn een aantal locaties te klein om te tellen. Daarom zijn er vier locaties (Fokker Terminal, World Forum, Sportcampus Zuiderpark en GIA Trade and Exhibition Centre) waar leden van de kleine bureaus naartoe worden gebracht. De gemeente Den Haag heeft voor de mensen van de kleine stembureaus taxi's geregeld.

Niet alleen in Den Haag en Zoetermeer zijn er speciale maatregelen genomen om veilig te kunnen stemmen. Zo is er in de gemeente Zuidplas op meerdere plaatsen een drive-in-stembureau en heeft Leiden de stembureauleden opgedragen om na elk eet- of drinkmoment het mondmasker te vervangen.

