Vermist meisje (12) na week teruggevonden in buitenland

Het 12-jarige meisje uit Voorburg, dat sinds 9 februari vermist was, is dinsdag in goede gezondheid aangetroffen. Dat meldt de politie. Het kind is in het buitenland gevonden. Het is niet bekendgemaakt waarom ze in het buitenland was.

Het meisje werd vorige week dinsdag voor het laatst gezien op het Oosteinde in Voorburg. 'Ze is zelf weggelopen', zei de politie toen. Vanwege de vermissing werd een Vermist Kind Alert verstuurd. Dat is iets anders dan een AMBER Alert, dat wordt uitgegeven als een vermist of ontvoerd kind in levensgevaar is.

Naar aanleiding van het Vermist Kind Alert kreeg de politie twintig tips. Dinsdag, precies een week na het politiebericht, meldt de politie dat het kind in goede gezondheid is gevonden in het buitenland.