Vraag op tijd hulp bij financiële problemen: Hugo deed dat niet en raakte alles kwijt

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is een campagne begonnen om mensen in financiële nood te helpen. 'De eerste stap helpt je verder' moet ervoor zorgen dat mensen die in de problemen zitten eerder aan de bel trekken. Via een test op geldfit.nl kunnen mensen gratis advies krijgen. Voor Hugo kwam deze test iets te laat, hij zocht niet op tijd hulp.

Hugo, eigenaar van Het Haagsch Bouwbureau, ziet eruit en klinkt als een geslaagde zakenman. We kijken naar stralende ogen boven een donkerblauwe trui en net overhemd. Maar de realiteit is dat Hugo alles is kwijt geraakt. Tijdens de bankencrisis zag hij een goed florerend vastgoedbedrijf als dominostenen omvallen. In twee jaar tijd was Hugo alles kwijt en ridder te voet.

Vrienden kwijt door geldnood

'Zoveel spanning en stress trekt zijn wissel op je relatie. Dat resulteerde in een echtscheiding en een burn-out. Ik ben zeker 90 procent van m'n vrienden kwijt geraakt. Je vraagt je achteraf af wie dat dan waren die witte wijn nippend in mijn vrijstaande huis in Loosduinen zaten. Maar ik weet nu wel wie mijn echte vrienden zijn', zegt Hugo met enige humor op de bank in zijn kleine Haagse huurflat.

Die schaamtecultuur, daar moeten we vanaf

Nu in deze coronacrisis beleeft Hugo hetzelfde gevoel van machteloosheid. 'Je kan hozen zodat het water uit het schip gaat, maar het loopt er net zo hard weer in, dus het is heel moeilijk.' Nu weet Hugo welke wegen te bewandelen om de juiste financiële hulp te krijgen. Ondernemers die nu in nood zijn, moeten volgens Hugo zo snel mogelijk bij de juiste instanties aankloppen. Door de test op geldfit.nl te doen, weet je snel hoe je ervoor staat en waar je hulp kan krijgen.

In het TV West Nieuws werd er verder ingegaan op de campagne voor ondernemers om eerder financiële hulp te zoeken:

Moed om hulp te vragen

'De paniek komt als je te lang doorgaat en je te weinig armslag hebt. Je geld raakt op en dan komen andere dingen in het gedrang zoals je huis en je gezin', zegt Hugo. Je moet volgens hem veel moed hebben om hulp te vragen. Want een ondernemer voelt schaamte en is bang dat mensen erover oordelen en zeggen dat je een goede ondernemer bent en waarschijnlijk de verkeerde keuzes hebt gemaakt.

'Je moet jezelf kwetsbaar maken en met je billen bloot', zegt Hugo. 'Veel ondernemers zijn daar niet snel toe geneigd. 'Die schaamtecultuur, daar moeten we vanaf', zegt Hugo. 'Het is voor iedereen ook wel duidelijk dat corona het bedrijfsleven zwaar treft en dat niemand daar iets aan kan doen.'

