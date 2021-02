Avondklok blijft voorlopig, in ieder geval tot aan hoger beroep

Dinsdagochtend bepaalde de rechter in een door actiegroep Viruswaarheid aangespannen zaak dat de avondklok per direct moet worden opgeheven. De Staat tekende hoger beroep aan en heeft het hof daarnaast in een speciale spoedprocedure gevraagd de werking van dat vonnis uit te stellen.

De Staat wil dat de avondklok van kracht blijft, in elk geval totdat de zaak in hoger beroep inhoudelijk aan bod is geweest. Die zitting staat vrijdag op het programma bij het Haagse hof. Een uitspraak zal een paar dagen later volgen.

Het hof zei dinsdag dat het louter gaat om een belangenafweging. Dat van Viruswaarheid is beperkt tot een aantal dagen, meent het hof, het belang van de Staat is het voorkomen van een jojo-effect. 'En nu allemaal snel naar huis', zei de rechter na de uitspraak, die rond 20.30 uur was - kort voor het (wederom) ingaan van de avondklok om 21.00 uur.

'U maakt een grote fout'

Willem Engel en jurist Jeroen Pols reageerden namens Viruswaarheid furieus op de beslissing van het hof. 'U maakt een grote fout', zei Engel tegen de voorzitter van het hof. Hij hekelde het feit dat het hof toch op de inhoud van de zaak was ingegaan terwijl de zitting louter procedureel was bedoeld. De inhoud komt vrijdag weer aan bod.

Het hoger beroep van de zaak zal door dezelfde rechters van het hof worden behandeld. De sfeer tussen de vertegenwoordiging van Viruswaarheid en vooral de voorzitter van het hof was van meet af aan gespannen. Dit leidde tot een wrakingsverzoek dat door drie andere rechters werd afgewezen.

Rutte: goed nieuws

Premier Mark Rutte vindt het goed nieuws dat de avondklok voorlopig van kracht blijft, in ieder geval zolang het hoger beroep nog niet is afgerond. In een korte persverklaring vlak na de uitspraak van het hof riep Rutte iedereen nogmaals op zich aan de avondklok te houden. De avondklok is volgens hem van belang, omdat we te maken hebben met de opkomende Britse virusvariant.

Justitieminister Ferd Grapperhaus benadrukte ook dat de avondklok echt weer van kracht is vanaf 21.00 uur. Hij vraagt iedereen 'respect te tonen voor onze handhavers, die al een zware taak hebben'. Grapperhaus wees erop dat 95 procent van de mensen de maatregel de afgelopen weken heeft nageleefd. 'Laten we dat alsjeblieft met zijn allen blijven doen, want we doen dit echt om de pandemie te bestrijden.'

