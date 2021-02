Kaartenactie Hillegom en Lisse tegen eenzaamheid: 'We denken aan je'

Juist in deze donkere dagen van corona valt veel mensen die eenzaamheid zwaar. Uit onderzoek blijkt dat veertig procent van de inwoners van de Bollenstreekdorpen zich wel eens eenzaam voelt, tien procent is zelfs zeer eenzaam. De kans is groot dat je dus iemand kent die wat extra aandacht verdient.

'Ik ken in mijn straat wel een paar mensen die eenzaam zijn', zegt een man op het leugenbankje op het Houtplein in Hillegom. 'Een man van 86, die gaat om acht uur naar bed om de tijd te doden. Een vrouw alleen, die bijna geen familie heeft. Een jongere vrouw, net gescheiden, ziet ook niemand meer.'

'Jong en oud'

'Je denkt al gauw aan oudere mensen, maar het zijn ook veel jongeren', zegt wethouder Jan van Rijn (BBH) van Hillegom. 'Zeker nu in coronatijd, alleen op je zolderkamertje. De actie is ook bedoeld om eenzaamheid uit de taboesfeer te halen. Het is niet erg om toe te geven dat je eenzaam bent. En dat je hulp kunt gebruiken.'

Wrang is wel dat de gemeenten in de regio Holland Rijnland, waartoe ook de Bollenstreek behoort, net deze week hebben besloten om op de jeugdzorg te gaan bezuinigen. Het beroep op jeugdzorg is zo groot dat veel gemeenten in financiële problemen komen. 'Het Rijk geeft ons gewoon te weinig geld. Ik hoop dat een nieuwe regering wat scheutiger is.'

'We denken aan je'

Dan is een kaartje een stuk goedkoper, maar niet minder waard. 'Ik denk zeker dat het helpt', zegt een voorbijganger in de Hillegomse Hoofdstraat. 'Dat er iemand aan je denkt. Zal ik je mijn adres even geven?'

Het kaartje van wethouder Van Rijn gaat naar een buurvrouw. 'We denken aan je. En als het kan komen we snel weer op de koffie', schrijft hij. 'Maar als je hulp nodig hebt, schroom niet om erom te vragen.'

LEES OOK: Eerste Hulp bij Eenzaamheid: Apotheek Pillen en Praten