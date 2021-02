Pilot met sneltests op basisscholen in Waddinxveen: zo'n 120 leerlingen hoefden niet naar huis

De sneltestlocatie in Waddinxveen | Foto: Omroep West

Leraren en medewerkers van twee basisscholen en een kinderdagverblijf in Waddinxveen kunnen vanaf deze week gebruik maken van een sneltest om te kijken of ze het coronavirus hebben. Die test geeft binnen vijftien minuten uitslag of iemand wel of geen corona heeft. De sneltesten zijn onderdeel van een pilot van GGD Hollands Midden.

'Het gaat heel snel', vertelt GGD-medewerker Inez van Gils. 'Als iemand 's ochtends een klacht heeft, komen ze naar de Regenboog in Waddinxveen. Dan kunnen ze zich meteen laten testen en hebben ze gelijk de uitslag. Dan kunnen ze alsnog voor de klas gaan staan. We doen het daarom ook vóór schooltijd, zodat docenten weten of ze die dag les kunnen geven.'

In tegenstelling tot een normale coronatest gaat de sneltest alleen via de neus. Daarna wordt een testvloeistof op een teststrip gedruppeld, net als bij een zwangerschapstest. Het resultaat is dan binnen vijftien minuten zichtbaar.

Vertrouwd gezicht

De resultaten liegen er niet om. Er werden vier leraren met klachten getest, maar die waren allen negatief. Vier klinkt misschien niet veel, maar dat betekent dat vier klassen, dus zo'n 120 leerlingen, niet naar huis gestuurd werden. 'Het is natuurlijk heel fijn dat je na de lockdown een vertrouwd gezicht voor de klas kan houden. Nu kun je snel testen, en een kwartier later zijn ze in het lokaal,' reageert directrice Jet van Eijsden van basisschool de Regenboog.

Volgens Van Eijsden zijn de sneltesten positief ontvangen door de docenten en de medewerkers. 'Je doet het op basis van goed vertrouwen. Natuurlijk is het spannend, het is een pilot, maar we gaan aan het einde van de week met elkaar overleggen om te kijken hoe het loopt en wat we moeten aanpassen.'

LEES OOK: Scholieren en studenten voeren actie in Den Haag: 'Het gemis is groot'