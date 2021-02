Rolstoeltennisster Diede de Groot pakt winst op Australian Open

Precies op tijd lijkt de nummer één van de wereldranglijst weer in goede doen te zijn. De drievoudig wereldkampioen wil in september goud veroveren op de Paralympische Spelen in Japan. Dat moet de kroon op haar hegemonie worden.

Na kwartfinaleplaatsen op de Australian Open en Roland Garros in haar grandslamdebuutjaar 2017, bereikte de 24-jarige De Groot vanaf Wimbledon, die ze in juli van datzelfde jaar won, tot en met 2019 alle grandslam- en WK-finales. Tien van de dertien keer veroverde ze de hoofdprijs.

Moeizaam 2020

Een scheurtje in haar rug zorgde voor een valse start van het paralympische jaar 2020. De Groot was niet honderd procent fit toen ze vorig jaar januari in de eerste ronde van de Australian Open verloor. Niet lang daarna legde de coronacrisis het tenniscircuit plat en werden de Paralympische Spelen in Tokio uitgesteld naar 2021.

In het najaar, na de hervatting van de tenniscompetitie, won De Groot de US Open maar verloor ze in de halve finale van Roland Garros, om in december opnieuw aan de kant te moeten zitten met een blessure. Deze keer speelde haar pols parten. Maar in 2021 is er vooralsnog geen vuiltje aan de lucht en verliepen zowel haar voorbereidingstoernooien op de Australian Open als het grandslamtoernooi in Melbourne vlekkeloos.

Ook winst bij dubbelspel

Diede de Groot heeft niet alleen het enkelspeltoernooi van de Australian Open op haar naam geschreven, ook in het dubbelspel won ze. Samen met de Nederlandse Anniek van Koot was het duo in de eindstrijd te sterk voor Kgothatso Montjane (Zuid-Afrika) en Lucy Shuker (Engeland): 6-4, 6-1.