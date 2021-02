Zorgen over verkiezingen: te weinig aandacht voor senioren en vegetariërs

Stemmen in het Oude Stadhuis in Den Haag | Foto: ANP

Politieke partijen in de Haagse gemeenteraad zijn bezorgd over de organisatie van de landelijke verkiezingen in maart. De ChristenUnie/SGP vindt dat er veel te weinig stembureaus open gaan voor senioren. De Partij voor de Dieren komt op voor vegetariërs en veganisten en wil dat in de maaltijdboxen voor stembureauleden niet standaard vlees zit.

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het organiseren van de verkiezingen. Deze keer worden vanwege het coronavirus de Kamerverkiezingen uitgesmeerd over drie dagen. Op maandag 15 en dinsdag 16 maart kunnen kwetsbare groepen zoals senioren hun stem uitbrengen. Op woensdag 17 maart is de rest van Nederland aan de beurt.

Maar volgens fractievertegenwoordiger Koen van Haeften van de ChristenUnie/SGP zijn er veel te weinig stembureaus voor senioren. 'Het is onbegrijpelijk dat er op 15 en 16 maart maar veertig stembureaus open zijn, terwijl er op 17 maart op 253 plekken in de stad gestemd kan worden', zegt hij. 'Dat kan toch niet? Alle ouderen moeten veilig kunnen stemmen bij een stembureau bij hen in de buurt.'

Seniorenstemdagen

Van Haeften wijst op de proef met briefstemmen in Den Haag die vorige week mislukte. 'De kans op het maken van een fout bij het briefstemmen is snel gemaakt en daardoor kan de stem van senioren verloren gaan. Dat mag echt niet gebeuren.' Van Haeften wil dat de gemeente meer aandacht besteedt aan het vervroegd stemmen voor senioren. 'Roep deze dagen uit tot onofficiële seniorenstemdagen en geef duidelijk aan dat stemmen op een stembureau veilig kan.'

De Partij voor de Dieren maakt zich zorgen over de stembureauleden. De partij vindt dat de gemeente Den Haag te weinig rekening houdt met vegetariërs, veganisten en mensen met allergieën. 'De gemeente verzorgt maaltijden voor alle stembureauleden, maar is niet bereid rekening te houden met dieetwensen van de vrijwilligers', vindt fractievertegenwoordiger Leonie Gerritsen. 'Deze maaltijden bevatten bijvoorbeeld standaard vlees, wat in strijd is met de gemeentelijke afspraken. Wij willen dat het stadsbestuur maaltijden verzorgt die voor iedereen geschikt zijn.'

Duurzamer eten

Volgens Gerritsen zijn er op het Haagse stadhuis afspraken gemaakt over het nuttigen van meer vegetarisch en plantaardig eten. Hierover diende de Partij voor de Dieren eerder een voorstel in dat door een meerderheid werd aangenomen. Gerritsen: 'In ons aangenomen voorstel staat dat bij bijeenkomsten die de gemeente organiseert vegetarisch eten standaard wordt aangeboden. We hebben afspraken gemaakt over gezonder en duurzamer eten, omdat we zorgvuldig met de planeet om willen gaan. Die afspraken zouden niet overboord gegooid moeten worden vanwege logistieke luiheid.'

Woensdagmiddag debatteert de gemeenteraad over verkiezingen in coronatijd in een commissievergadering.

