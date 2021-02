Koperdiefstal uit dierenliefde gaat mis door amateurisme

'We hadden geld nodig voor de operatie van de hond', zo verklaart Suus bij de politie nadat ze is opgepakt. Zo'n behandeling is duur, en dat geld had ze niet. 'Maar we wilden niet dat de hond kapot zou gaan van de pijn.' Dus dat haar toenmalige vriend Hans met zijn maat Fred verzon om ergens koper te gaan stelen leek haar wel een goede oplossing. Daar is de officier van justitie het natuurlijk niet mee eens: 'Een zieke hond is geen reden om iemand anders te bestelen.'

In september 2018 rijden Hans en Fred samen met Suus en Freds vriendin Anne naar een bedrijf in oud metaal in Honselersdijk. Anne heeft een bestelbus gehuurd waar de buit in moet. Ze hebben een vlot bij zich waarmee ze de sloot kunnen oversteken die langs het bedrijfsterrein ligt. Ook nemen ze tangen mee om koperen kabels te kunnen doorknippen en tape om bundels mee te maken.

Ze gaan speciaal naar Honselersdijk omdat een vriend ze heeft getipt dat dit bedrijf makkelijk te bereiken is via de sloot. Wat ze niet weten is dat de eigenaar zich dat na een aantal eerdere koperdiefstallen ook heeft gerealiseerd. Hij heeft camera's en een alarmsysteem laten aanleggen.

Knippen en bundelen

Aangekomen in het Westland steken Hans en Fred met het vlot de sloot over. Suus en Anne gaan 'op de uitkijk te staan', zo verklaart Suus later. Hans en Fred gaan aan de slag op de berg koperen kabels die op het bedrijfsterrein ligt. Knippen en bundelen, knippen en bundelen.

Wat ze niet weten is dat het alarmsysteem ze al gezien heeft, en al snel is er iemand van het beveiligingsbedrijf ter plaatse. Die klimt op het dak om te bekijken wat er aan de hand is. Hij ziet de mannen op de kabelberg, en één van de vrouwen op de uitkijk. Als even later de politie arriveert is het viertal snel in de kraag gevat. Suus en Anne zien de politie nog wel aankomen, maar te laat om Hans en Fred te waarschuwen.

Eén puinzak gevuld

Ook de eigenaar van het bedrijf komt ter plaatse. Hij constateert dat er 'bossen aan elkaar geplakte stukken kabel liggen'. Hij schat de waarde van het verknipte koper op vijf- tot zeshonderd euro. De politie vindt ook nog lege puinzakken, daar moest het koper kennelijk in, maar verder dan één gevulde puinzak zijn de mannen niet gekomen.

Hans, die apart is berecht, bevestigt tijdens zijn rechtszaak dat het idee van hem en Fred was. Waarom hun partners mee moesten? 'Dat vond ik een slecht idee, maar ze wilden het zelf.' Of dat ook echt zo was wordt in deze zitting niet duidelijk. Hans is al in december 2018 veroordeeld tot een maand onvoorwaardelijke cel.

Poging tot diefstal

De drie andere verdachten zouden al eerder voorkomen, maar wegens tijdgebrek bij de rechtbank is die zitting destijds niet doorgegaan. Vandaar dat ze pas 2,5 jaar later aan de beurt zijn. En vandaag kunnen ze er niet zijn. Suus zit volgens haar advocaat in Duitsland. Fred en Anne kwamen op het station tot de ontdekking dat ze niet genoeg saldo hebben voor treinkaartjes. Volgens hun advocaat zitten ze in de schulden.

De officier van justitie vindt bewezen dat Fred zich schuldig heeft gemaakt aan poging tot diefstal. Omdat het koper niet van het bedrijfsterrein af is geweest is er geen sprake van een voltooide diefstal. Voor Anne en Suus vindt de officier bewezen dat ze schuldig zijn aan medeplichtigheid. Dat het voor de hond was, is uiteindelijk niet vastgesteld. Hoe het met dier is afgelopen is ook niet bekend. De officier eist voorwaardelijke taakstraffen van 80 en 160 uur tegen Anne en Fred. Voor Suus wil ze twee weken voorwaardelijke celstraf, omdat niet bekend is waar die woont en dan is een taakstraf moeilijker uitvoerbaar.

Lang geleden

De advocaat van Suus, Niels Ketelaar, vraagt om vrijspraak. Hij betoogt dat de vrouwen eigenlijk niet op de uitkijk hebben gestaan omdat ze vanaf de plek waar ze stonden niks konden zien. Zelfs de politie zagen ze pas op het laatste moment aankomen. Daarmee had de behulpzaamheid geen betekenis meer, en kan die haar dus niet worden verweten, aldus Ketelaar. Hij wijst er verder op dat het al twee jaar uit is met Hans, en dat het sindsdien veel beter met Suus gaat. Ze is niet meer in aanraking met justitie geweest. En als de rechter toch een straf wil opleggen: dan geen cel, maar een taakstraf, zo vindt de raadsman.

De advocaat van Fred en Anne, Bastiaan de Bruijn, vindt de eis te hoog. Hij wijst er op dat voor een inbraak in een bedrijfspand een taakstraf van 20 uur staat, en bovendien is het 2,5 jaar geleden. Daarnaast hebben zijn cliënten nog steeds schulden, onder meer omdat de politie de sleutels van de gehuurde bestelbus in beslag had genomen, waardoor ze die destijds niet meteen konden terugbrengen. Daardoor moesten ze uiteindelijk 1500 euro huur afrekenen. Hij vraagt om een voorwaardelijke straf.

Voorwaardelijke taakstraf

De rechter vindt medeplegen van een poging tot diefstal voor Fred bewezen. Voor de twee dames komt hij tot medeplichtigheid bij die poging. Suus heeft tenslotte zelf toegegeven dat ze op de uitkijk stond. 'Of dat professioneel gebeurde laat ik in het midden, maar de intentie was er', aldus de rechter. Hij wil wel rekening houden met het feit dat het al 2,5 jaar geleden is.

Alle drie de verdachten krijgen een voorwaardelijke taakstraf. Tachtig uur voor Fred, zestig uur voor Suus en Anne. Een verzoek van advocaat Ketelaar om de proeftijd te verkorten tot een jaar, omdat de afgelopen 2,5 jaar toch ook al een soort proeftijd zijn geweest, wijst de rechter af. 'Deze mensen zijn geen helemaal onbeschreven bladen, dus het is van belang dat ze ervan doordrongen zijn dat ze zich niet meer met strafbare feiten moeten bezighouden.' Daarom voegt de rechter ook een taakstrafverbod toe voor een eventuele volgende keer. 'Dan wordt het dus sowieso cel. Laten we hopen dat het niet zover komt.'

De namen van de vier verdachten zijn om privacyredenen gefingeerd.