Onderzoek naar nieuwe Pier: 'Een kans voor Scheveningen, Den Haag en Nederland'

De eigenaar van de Pier laat onderzoek doen naar de toekomst van hét icoon van Scheveningen. De eerste bevindingen leren dat de Pier nu niet winstgevend is en in slechte staat verkeert. Daarom moet er een nieuwe pier in zee verrijzen, waarop wellicht ook woningen komen. 'De nieuwe pier zal een innovatief en multifunctioneel bouwwerk kunnen worden dat bijdraagt een de economie van Scheveningen en de woningbouwopgave van Den Haag', zegt directeur Willem Gaymans van Kondor Wessels Vastgoed, de eigenaar van het bouwwerk.

De gemeente Den Haag wil daar nog niet op vooruitlopen, omdat nog niet alle onderzoeken zijn afgerond. Die zijn in het tweede kwartaal van dit jaar klaar. ‘Dan gaan we ook een discussie voeren over behoud en herstel óf een nieuwe ontwikkeling,’ zei de Haagse wethouder Anne Mulder (VVD, stadsontwikkeling) donderdag tijdens een vergadering over de toekomstplannen voor Scheveningen.

De Pier in Scheveningen was tot 2013 eigendom van het Van der Valk-concern. Nadat de attractie failliet ging, werd hij in 2014 overgenomen door Kondor Wessels. Die ontwikkelaar investeerde daarna flink. Toch werd de Pier niet rendabel, verklaarde Mulder. Daarom wordt nu opnieuw nagedacht over de toekomst.

Gemeente wil onderzoek afwachten

De wethouder wilde op vragen van partijen in de gemeenteraad nog niet reageren. Hij wil eerst alle onderzoeken van de eigenaar afwachten. Een deel van de onderzoeken is inmiddels klaar, maar onder meer het onderzoek naar de bouwtechnische staat van de Pier is nog niet afgerond, zo zei de wethouder.

Wel is duidelijk dat Den Haag geen grootschalige bouw in zee mogelijk wil maken. Dus als er iets nieuws komt, moet dat vergelijkbaar zijn met het huidige bouwwerk. ‘En het moet iets zijn dat prachtig is,’ aldus de wethouder.

Directeur zoekt steun voor plannen in politiek

Directeur Gaymans, de eigenaar van de Pier, vraagt in een brief om steun van de gemeenteraadsleden van Den Haag. Volgens hem kan het niet als een verrassing komen dat er een nieuwe pier moet komen. Dat heeft Konder Wessels al direct na de overname in 2013 duidelijk gemaakt. Hij vindt dat Den Haag wel iets meer steun moet geven. 'De gemeente is jarenlang geïnformeerd over de planontwikkeling, maar het gevoel van urgentie lijkt te ontbreken om deze kans voor Nederland te verzilveren.'

Volgens de directeur biedt een opvolger van de huidige Pier grote kansen. 'Een nieuwe pier is een kans voor Scheveningen, Den Haag en Nederland om te innoveren en experimenteren met bouwen, wonen, recreëren, werken, beleven en leven op zee.'

LEES OOK: Den Haag neemt forse maatregelen om overlast op Scheveningen te beteugelen