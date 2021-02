Wisselende reacties na een week click and collect: 'We zijn blij met alle beetjes die helpen'

Click and collect bij een boekhandel in Den Haag | Foto: ANP

Winkels mogen sinds vorige week open voor het afhalen van producten die klanten vooraf online of per telefoon kunnen doorgeven, het zogeheten click and collect. Hoe vergaat het de winkeliers in de regio sindsdien? Een boost voor de omzet of een druppel op een gloeiende plaat? ‘We zijn blij met alle beetjes die helpen, maar het is niet wat je normaal omzet’, zegt Kimberly Paalvast, manager van kledingwinkel The Stone in Naaldwijk.

‘Mensen weten ons goed te vinden en we hebben onze webshop natuurlijk, waar de meeste klanten al kochten,' zegt Paalvast. 'We hebben ruim zestig winkels en de voorraad van de webshop wordt uit de winkels gehaald, dus dat ging gelukkig door.’ Dat klanten nu ook kleding kunnen bestellen en ophalen, maakt het wel gezelliger voor winkeliers. ‘Je hebt nu weer meer contact en dat is leuk. Het is alleen qua omzet niet wat je normaal draait.’

Het zou dan ook fijn zijn als de winkels weer helemaal open mogen, vinden ondernemers. ‘We krijgen de nieuwe collectie alweer binnen, maar we hebben de kerstvoorraad van het afgelopen jaar ook nog in de kast liggen. Je raakt het gewoon niet kwijt,’ zegt de Naaldwijkse kledingverkoopster.

Al een jaar met te veel voorraad

Het is herkenbaar voor Yvette van der Zijden, medewerker van Klijsen Schoenmode in Den Haag. Ook daar hebben ze te maken met overschot. ‘De winter konden we al op onze buik schrijven, dus we hopen nog een fatsoenlijk voorjaarsseizoen te draaien. We zitten al bijna een jaar met te veel voorraad en een omzet die dramatisch is. Bovendien hebben we collecties voor bruidsmode, schoenen voor feesten en partijen. Maar er viel niets te vieren. Wat we verkochten waren sneakers en slippers.'

Dat het niet meteen storm zou lopen wist Van der Zijden ook wel. En het weer zat niet mee, waardoor mensen hun bestellingen nu pas komen ophalen. ‘Het is eigenlijk niet veel anders dan voor click and collect, maar wel een leuk extraatje.’

Niet meer op de fiets

Bij boekhandel De Kler in Zoetermeer daarentegen, verloopt het afhaalsysteem boven verwachting goed. Filiaalmanager Francien van Rijn is blij dat ze nu niet meer zelf op de fiets alle bestellingen rond te hoeven brengen. ‘Het haalt het niet bij de omzet die je normaal hebt, maar het valt niet tegen’, zegt Francien. ‘Mensen vinden het leuk te zien dat we er zijn. Ze halen nu weer in de winkel hun stapel op.’

Francien schat in dat ze op een goede dag toch zo’n dertig tot veertig boeken verkoopt. ‘Vorige week was het minder vanwege het koude weer, maar deze week komen we daar wel aan.’ Wat haar betreft is het vooral het klantcontact wat click and collect meerwaarde geeft. ‘Je ziet weer mensen, dat is veel gezelliger. Verder is het niet alleen voor ons, maar voor iedereen lastig. We moeten er met zijn allen doorheen, we gaan met de flow.’

Niet alleen kommer en kwel

Het is overigens niet alleen kommer en kwel, de lockdown heeft ook voordelen. Yvette van der Zijden van Klijsen Schoenmode: ‘We hebben drie jonge kinderen in de leeftijd van vijf tot tien jaar. Het is toch ook heerlijk om in de weekenden meer tijd te hebben voor het gezin.'

Natuurlijk hoopt ze dat de winkels snel weer gewoon open mogen. 'Qua werk is het heel naar en we willen dat dit eindigt, maar we proberen toch ook maar te genieten van het feit dat we wat meer thuis zijn. Het is gelukkig niet alleen maar negativiteit.’

LEES OOK: Gemengde gevoelens bij winkeliers op eerste dag click and collect