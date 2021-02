Jongeren krijgen brief van Leidse burgemeester na onrust rond invoering avondklok

De Leidse burgemeester Henri Lenferink heeft waarschuwingsbrieven verzonden naar jongeren die in januari mogelijk de openbare orde wilden verstoren in het Kooipark en op de Beestenmarkt. Dat staat in een brief van Lenferink aan de Leidse gemeenteraad, waarin hij verantwoording aflegt voor zijn besluit om op 26 januari een noodverordening vast te stellen. Er werd die dag onder meer op sociale media opgeroepen om te komen rellen vanwege de invoering van de avondklok.

Nadat op 23 januari de avondklok landelijk werd ingevoerd, braken er in verschillende gemeenten ongeregeldheden en rellen uit. In Leiden werd opgeroepen om op 26 januari met zoveel mogelijk mensen naar het Kooipark te komen om daar de openbare orde te verstoren. Iedereen werd aangespoord om dingen zoals vuurwerk, stenen en brandstoffen mee te nemen.

Om ongeregeldheden te voorkomen besloot de lokale driehoek een noodverordening op te stellen, waarin werd bepaald dat personen die niet in het aangegeven gebied woonden of daar voor werk moesten zijn, er niet mochten komen. 'Ook bood de verordening de politie de mogelijkheid de identiteit van personen die op de oproepen afkwamen te controleren', schrijft Lenferink in de brief.

Broeierige sfeer

'De avond zelf in en rondom het Kooipark is behoorlijk rustig verlopen. Er hing wel een broeierige sfeer en er zijn vele tientallen jongeren gesignaleerd die vermoedelijk naar aanleiding van de oproepen kwamen, maar er is uiteindelijk niets gebeurd', schrijft Lenferink. 'Het individueel controleren van aanwezige personen haalde betrokkenen uit de anonimiteit, hun namen en adressen zijn genoteerd en dat bood de mogelijkheid hen later nog eens schriftelijk te waarschuwen.'

En dat is dus ook gebeurd. Aan 49 (ouders van) jongeren die op de avond van 26 januari zijn aangesproken rond het Kooipark, zijn waarschuwingsbrieven verzonden. Nog eens 12 brieven zijn verzonden aan (ouders van) jongeren die op de avond van 27 januari op de Beestenmarkt waren. 'Van de in totaal 61 brieven zijn 30 brieven aan de (ouders van) jongeren die in Leiden wonen door mij ondertekend. De 31 brieven aan jongeren uit andere gemeenten zijn door mijn collega-burgemeesters ondertekend', legt Lenferink uit.

Tevreden over verloop

Naast de oproep van 26 januari zijn er meerdere oproepen geweest om samen te komen. 'Voor deze avonden heb ik het, mede gezien het verloop van de 26ste januari, niet nodig geacht een noodverordening of een noodbevel vast te stellen. Alle dagen is de politie-inzet relatief groot geweest. Een van de personen die had opgeroepen tot een samenkomst is door mij een substantiële preventieve dwangsom opgelegd, een andere initiatiefnemer is aangehouden wegens opruiing.'

Verder is Lenferink tevreden over hoe de avonden zijn verlopen. 'Ik ben heel positief over de grote en effectieve inzet van de politie en de samenwerking met buurtbewoners, het jongerenwerk en andere organisaties', schrijft de burgemeester.

