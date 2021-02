Ruzie om parkeerplaatsen; nieuw hotel op Scheveningen nog niet open

Een spiksplinternieuw luxe hotel op het noordelijk havenhoofd in Scheveningen mag van de gemeente de deuren niet openen vanwege een ruzie over parkeerplaatsen. Hoewel het Inntel Hotel Den Haag Marina Beach op de eigen website aankondigt dat gasten vanaf 1 maart een kamer kunnen boeken, is het hoogst twijfelachtig of er dan ook echt gasten terecht kunnen, maakte de Haagse wethouder Anne Mulder (VVD) woensdag bekend.

Tijdens een commissievergadering over Scheveningen onthulde de wethouder tot ontzetting van de Haagse raad, dat de gemeente en de ontwikkelaar een hoogoplopend conflict hebben. Inzet is een bijdrage van de gemeente aan een ondergrondse garage in de duinen.

De afspraak was dat het hotel pas open mocht, als er voldoende parkeerplekken zijn. Die zijn in een ondergrondse garage in de duinen voorzien. En ontwikkelaar Volker Wessels wil daarvoor nu een financiële bijdrage van de stad, omdat er vervuilde grond is aangetroffen. De gemeente is vooralsnog niet van plan te gaan betalen 'Daar voel ik me niet toe geroepen', zegt de wethouder.

Patstelling ontstaan over bouw garage

Dat heeft tot gevolg dat er nu een patstelling is ontstaan over de bouw van de garage en daarmee over de opening van het hotel. Want in de contracten die de gemeente afsloot is nooit een bouwplicht voor de garage opgenomen. En de ontwikkelaar is ook niet van plan die te bouwen zonder extra geld van Den Haag. Daarbij speelt ook mee dat Volker Wessels geen exploitant heeft kunnen vinden voor de garage, vertelde de wethouder.

Een mogelijk oplossing is dat de gemeente nu tijdelijk gaat toestaan dat er elders een tijdelijke parkeerplaats boven de grond komt voor de gasten van het hotel. Maar volgens Mulder dat gaat alleen gebeuren als de garantie er is dat de ondergrondse garage er komt.

Gemeenteraad verrast

De gemeenteraad toonde zich verrast door de mededeling van de wethouder. 'Het is wel heel bizar wat er nu naar boven komt,' aldus raadslid Peter Bos van de Haagse Stadspartij. Andere raadsleden wilden weten waarom zij nooit eerder over de kwestie zijn geïnformeerd en wat de wethouder nu van plan is te gaan doen.

Mulder zei eerlijk het vervelend te vinden dat hij dit dossier na zijn aantreden aantrof. 'Maar mijn doel is zo open mogelijk delen wat speelt,' voegde hij daaraan toe.

Wethouder staat voor dilemma

De wethouder verklaarde voor een fors dilemma te staan. Want als de gemeente niet meebetaalt, komt de garage er wellicht niet en kan dus ook het hotel vooralsnog niet open. Toch is dat wel de koers die enkele partijen, zoals de SP, willen varen. 'U moet de portemonnee dichthouden,' aldus raadslid Lesley Arp. Maar zo hard wilde Mulder het woensdag nog niet zeggen. 'Want het is wel ons probleem. Het is onze stad.'

De directeur van het Inntel Hotel Den Haag Marina Beach zegt nog niet inhoudelijk te kunnen reageren, omdat hij eerst alle informatie over de kwestie wil opvragen bij alle betrokken partijen.

Al jaren discussie over hotel

Over de bouw van een hotel op het noordelijk havenhoofd op Scheveningen wordt al jaren gesproken. Uiteindelijk werd in het najaar van 2018 begonnen met de bouw. Het gebouw is al in november 2020 opgeleverd. Het ontwerp is van KCAP Architects & Planners en is geïnspireerd op het wisselende profiel van zeilboten.

Het hotel telt twaalf verdiepingen en 226 kamers met uitzicht op zee. Op de begane grond is een restaurant gevestigd met terras, bovenin is een welnessruimte met zwembad en een dakterras met zicht over de haven en de zee.

Meer strandtenten hele jaar open

Tijdens de vergadering over Scheveningen maakte Mulder ook bekend dat de gemeente een zeer beperkt aantal extra ondernemers aan de kust toestemming wil geven hun strandtent het hele jaar open te houden. 'Daarbij moeten we rekening houden met de natuur en andere ondernemers', zei de wethouder.

Verder is een conflict met de ontwikkelaar van Legoland nog niet helemaal opgelost. Het dak van de kelder van die attractie is niet stevig genoeg. Daarom wordt de boulevard een stukje verbreed. Dat kostte de gemeente 2,9 miljoen euro. Mulder wil dat op de ontwikkelaar verhalen. In maart is er een nieuw overleg. Mocht dat niet leiden tot een voor Den Haag positief resultaat, dan onderneemt de gemeente juridische stappen.

LEES OOK: Scheveningen bouwt (3): 'Scheveningen is in de eerste plaats voor de visserij'