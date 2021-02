GGD Haaglanden: tot nu toe ruim 30.000 mensen gevaccineerd

De GGD Haaglanden heeft tot zondag 14 februari in totaal 31.673 mensen gevaccineerd. Dat zei directeur Annette de Boer van de GGD Haaglanden woensdagmiddag in een vergadering van de Haagse gemeenteraad. Op regelmatige basis wordt de raad in een commissievergadering door de GGD bijgepraat over het coronavirus.

Op maandag 11 januari startte de GGD in Den Haag met het vaccineren van zorgpersoneel. In de eerste week kregen 3.053 mensen een prik en dat aantal liep elke week een beetje verder op. In de laatste week werden 12.168 mensen gevaccineerd. In totaal 6.102 mensen hebben ook hun tweede vaccin al gehad. De GGD wil graag meer vaart maken, maar is hiervoor afhankelijk van het aantal vaccins dat beschikbaar is, zei De Boer.

In de regio Haaglanden zijn drie vaccinatielocaties: bij het stadion van ADO Den Haag, in het voormalige Rode Kruis Ziekenhuis aan de Sportlaan in Den Haag en in zalencentrum De Brug in 's-Gravenzande.

Vaccinatiebereidheid

De GGD-directeur merkte op dat de vaccinatiebereidheid groot is. 'Zorgmedewerkers hebben in groten getale gehoor gegeven aan de oproep om zich te laten vaccineren', zei De Boer. 'En ook bij ouderen is de belangstelling groot.'

De GGD sluit zich nu nog aan bij de landelijke campagnes, maar De Boer verwacht dat als de grootste groep mensen aan de beurt is, er ook lokale campagnes komen. 'Dan zou vaccineren bij sommigen mogelijk gevoeliger kunnen liggen en dan moeten we de communicatie intensiveren', zei De Boer.

Testcapaciteit

De testcapaciteit is onverminderd groot in Haaglanden, maar wordt niet maximaal benut. De Boer: 'We hebben dagelijks bijna negenduizend testmogelijkheden, maar zoveel tests worden er bij lange na niet afgenomen. Dat betekent dat veel capaciteit ongebruikt blijft. Capaciteit die overigens wel beschikbaar blijft.'

De Boer benadrukte dat iedereen met veelvoorkomende verkoudheidsklachten zich moet laten testen. 'Ongeveer een op de tien mensen met milde verkoudheidsklachten zoals een loopneus test positief in de teststraat. Dus: laat je testen. Je kan snel terecht en meestal heb je binnen een dag de uitslag. Het zou jammer zijn als we het zicht op het virus verliezen, omdat minder mensen zich laten testen.'

