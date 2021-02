'Iedereen wil theater in Alphen', donderdagavond besluit de gemeenteraad hoe

De gemeente Alphen aan den Rijn zou 3,6 miljoen euro moeten uittrekken om Theater Castellum aan alle brandveiligheidseisen te laten voldoen. De brandcompartimentering voldoet niet overal aan de veiligheidsnormen. Dat bleek begin september tijdens verbouwingswerkzaamheden.

Nu heeft zich een potentiele koper aangediend. Maandagavond was er een extra besloten vergadering waar raadsleden zijn geïnformeerd over de ophanden zijnde deal. Donderdagavond praat de gemeenteraad erover.

Theater Castellum | Foto: Omroep West

'Iedereen wil theater in Alphen'

Voor Sandra Bruinsma, de directeur Theater Castellum, staat voorop dat 'iedereen wil dat er een theater blijft in Alphen aan den Rijn', vertelt ze bij West wordt Wakker. 'Waar het vanavond over gaat is: op welke plek komt of blijft het theater.'

Daarmee verwijst Bruinsma naar de alternatieven die ook onderzocht werden, waaronder de bouw van een kleine Ziggo Dome. Dit gaat tussen de 41 tot 52 miljoen euro kosten, maakte cultuurwethouder Erik van Zuylen (GroenLinks) eerder bekend.

'Geen subsidie erbij'

Donderdagavond moet de gemeenteraad kijken of ze met de potentiele koper in zee willen. Voor de subsidie van het theater maakt het niet uit, stelt Bruinsma. 'Als er geen koper komt, geven we de gemeente de garantie dat er geen subsidie bij hoeft', zegt de theaterdirecteur.

'Het is aan de gemeente om afspraken te maken met de koper. Een deel van de subsidie die we als theater ontvangen is voor het gebouw, licht en geluid, de helft van onze subsidie gaat daar aan op. Een deel van onze subsidie is voor activiteiten en het laatste deel besteden we aan maatschappelijke- en culturele activiteiten.'

Investering van 3,6 miljoen

Als de gemeenteraad donderdagavond akkoord gaat met het brandveilig maken van Theater Castellum en de daarmee gepaarde investering van 3,6 miljoen euro, dan hoopt Bruinsma over negen maanden de eerste bezoekers weer in haar Castellum te ontvangen.

LEES OOK: Kattenkenners Alphen blij met chipplicht: 'Dit kan een hoop leed besparen'