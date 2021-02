Leidse raad buigt zich over plannen om auto's uit de binnenstad te weren

Eind 2020 presenteerde wethouder Ashley North (GroenLinks) 34 speerpunten die de binnenstad vitaler en groener moet maken. Sommige veranderingen worden snel ingevoerd, andere binnen vijf jaar en een aantal in de periode 2026-2040.

Om de auto uit de binnenstad te weren zal bezoekers gevraagd worden zoveel mogelijk met het openbaar vervoer te komen of te parkeren in één van de grote parkeergarages die de laatste jaren gebouwd zijn. Het Haagwegterrein, waar je je auto kan parkeren en met een busje de stad ingereden wordt, blijft in ieder geval nog tien jaar bestaan. Het Centrummanagement, dat ondernemers uit de binnenstad en stationsgebied vertegenwoordigd, is gematigd positief over het plan, zegt Gijs Holla.

'Dan loop ik maar een stukje'

Volgens de plannen zou het het voetgangersgebied in de binnenstad rond de Nieuwe en Oude Rijn uitgebreid worden. De weinige plekken waar nu nog auto's mogen staan verdwijnen. Auto's mogen niet meer in de stegen rijden, die veranderen in een loop- en fietsgebied. Bewoners van dit gebied lijken blij met de veranderingen. Foppe Vellinga van de bewonersvereniging Pancras West: 'Deze oude binnenstad is natuurlijk helemaal niet bedoeld voor al dat verkeer.' Hij vindt het niet erg dat hij straks wellicht niet meer dicht bij huis kan parkeren. 'Dan loop ik maar een stukje. Als ik maar wel bij mijn huis kan komen om te laden en te lossen.'

Juist in dit gedeelte van de stad zijn veel winkels en horecaondernemingen. Zij zien de plannen wel zitten. Jan van café Einstein: 'Dat moet natuurlijk fantastisch zijn als het hier alleen maar wandelgebied is met al die winkels en terrassen.' Hij vraagt zich wel af hoe het dan moet met de bevoorrading van de ondernemers. Volgens de wethouder gaat dat goed geregeld worden.

Bussen worden geweerd

Een ander gebied waar veel gaat veranderen is de 'poort van Leiden', het gebied van het station de stad in. Het straatbeeld wordt hier nu gedomineerd door veel bussen. Die gaan geweerd worden, waardoor dit gebied veel veiliger moet worden. Ook worden er fietspaden aangelegd rond het station waardoor er minder fietsers door het stationsgebied zelf hoeven.

Een derde grote verandering is het terugdringen van het aantal parkeerplaatsen in de binnenstad. Nu heeft iedere steeg of weg langs het water wel parkeerplaatsen die het stadsbeeld een rommelig aangezicht geven. Dat gaat anders worden. Doordat bezoekers niet meer met de auto de stad in komen is het de bedoeling dat er genoeg parkeerplaatsen voor de bewoners overblijven. Ook is de tweede parkeervergunning voor binnenstadbewoners veel duurder geworden, om het autobezit te ontmoedigen.

Maatregelen kosten 16,8 miljoen euro

Alle maatregelen om Leiden autoluw te maken kosten 16,8 miljoen euro. Er is veel politieke steun voor de plannen. Naast steun uit de coalitie zien sommige oppositiepartijen de plannen ook wel zitten. CDA en VVD zijn minder te spreken over de plannen. 'Het zijn fantastische plannen voor een autoloze wereld. Het probleem is alleen dat we daar niet in leven,' aldus Maarten Dirkse van de VVD.

