Leiderdorp en Den Haag nog op zoek naar stembureauleden

In Den Haag zijn normaal gesproken 3500 mensen nodig tijdens de verkiezingen. Door de coronamaatregelen zijn dat er over een maand 5500. Vanzelfsprekend gaat het in Leiderdorp om kleinere aantallen. Bij normale verkiezingen zijn er in het dorp 100 mensen nodig. Dit jaar zullen 190 vrijwilligers in en om de stembureaus aanwezig zijn.

Dat er dit jaar meer mensen nodig zijn, is omdat een klein gedeelte van de stembureaus dit jaar twee dagen eerder open gaat. Mensen die in risicogroepen zitten kunnen daardoor eerder hun stem uitbrengen. Daarnaast moeten er dit jaar minstens vier mensen aanwezig zijn op het stembureau, in eerdere jaren waren vaak drie mensen al genoeg. Ook haken veelal oudere stembureauleden, die eerder wel een bureau bemensten, af uit angst voor verspreiding van het coronavirus. Ook daarom zijn nieuwe vrijwilligers nodig.

