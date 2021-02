'Coronaboetes bij illegaal pokertoernooi in woning zijn onrechtmatig'

De mensen die vorige week in Zoetermeer een proces-verbaal kregen omdat ze geen afstand hielden in een huis, doen er verstandig aan om een eventuele boete aan te vechten. Zo'n boete is onrechtmatig, zegt de Leidse advocaat Robert-Jan van Eenennaam. Hij is gespecialiseerd in coronaboetes.

De politie deed een week geleden een inval in een woning in Zoetermeer na klachten over geluidsoverlast. In het huis waren 24 mensen aanwezig die zaten te pokeren. Een deel van hen zat om een professionele pokertafel op minder dan anderhalve meter afstand van elkaar. Ze kregen allemaal een proces-verbaal voor overtreding van de coronamaatregelen, meldde de politie.

Maar zo’n proces-verbaal houdt geen stand, zo zegt advocaat Van Eenennaam. 'Wat in je huis of tuin gebeurt valt onder het huisrecht, dat is grondwettelijk beschermd', aldus de advocaat. 'In de wet staat heel duidelijk dat afstand houden alleen is af te dwingen in publieke plaatsen. De politie kan wel een proces-verbaal opmaken voor bijvoorbeeld drugsbezit, illegaal gokken of pokeren in huis, maar niet voor onvoldoende afstand houden.'

Aanvechten

'Premier Rutte vertelde u op 20 januari dat u vanaf dat moment niet meer dan één gast van 13 jaar of ouder per dag mocht ontvangen. En hoewel hij dat natuurlijk mag zeggen, betekent het niet dat dit ook direct tot wet verheven is en dat er door handhavers achter uw voordeur gekeken mag worden', aldus Van Eenennaam.

De processen-verbaal worden door een speciale afdeling van het Openbaar Ministerie (OM) bekeken. Deze afdeling, het Parket Centrale Verwerking, beoordeelt of een proces-verbaal leidt tot een boete waarvoor iemand een rekening krijgt thuisgestuurd. Tussen maart en december 2020 is 45 procent van al deze processen-verbaal teruggestuurd naar de verbalisant met het verzoek om een duidelijker verhaal. 'Een strafbeschikking wordt alleen uitgevaardigd nadat een proces-verbaal door het OM is beoordeeld, en de schuld van de verdachte aan het betreffende feit is vastgesteld', zo zegt justitie daar over. Het kan een paar weken duren voor de boete op de mat valt. En dan kan je bezwaar maken.

Zelf actie ondernemen

'Aanvechten lijkt me heel verstandig en kansrijk', zo zegt Van Eenennaam. 'Want het staat gewoon in de wet. Maar je moet wel zelf bezwaar maken. Dan gaan die boetes onderuit. Ik zou niet weten waarom niet.'

De afgelopen maanden hebben vaker mensen een proces-verbaal gekregen voor feestjes thuis, onder meer in Utrecht en Arnhem. Die boetes werden geseponeerd.

Tijdelijke wet

Sinds 1 december geldt de Tijdelijke wet maatregelen Covid-19. Deze wet regelt de aanpassing van een aantal andere wetten zolang de coronacrisis duurt. Het gaat onder meer om de Wet Publieke Gezondheid. Aan deze wet is een extra hoofdstuk toegevoegd, waarin expliciet staat dat er geen handhaving achter de voordeur plaatsvindt.

Er staat bijvoorbeeld: 'Bij ministeriële regeling kunnen plaatsen, niet zijnde woningen, worden aangewezen, waar het niet is toegestaan zich in groepsverband op te houden.' Ook voor regels over hygiënemaatregelen en persoonlijke beschermingsmiddelen wordt expliciet gezegd dat die niet gelden in woningen. Waar het in de wettekst gaat over maatregelen in 'besloten plaatsen' wordt daar steeds expliciet bij gezegd 'niet zijnde een woning'. Over de 1,5-meter regel wordt gezegd: 'Degene die zich buiten een woning ophoudt, houdt een veilige afstand tot andere personen.'

