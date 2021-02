Haagse rechtbank buigt zich over bijna 18 jaar oude moord op Iwona Galla

De rechtbank in Den Haag buigt zich vrijdag over de bijna 18 jaar oude moord op Iwona Galla. De destijds 31-jarige Poolse werd in mei 2003 om het leven gebracht in een huis in Naaldwijk. De dader wist te ontkomen, maar in 2019 werd een verdachte opgepakt.

Het lichaam van Iwona Galla werd op 6 mei 2003 gevonden in een rijtjeshuis. Ze zou daar op zolder henneptoppen gaan knippen voor kennissen. De bewoonster van het huis had haar opgehaald bij haar woning in Schiedam. Het vermoeden is dat de latere dader het huis in is geslopen toen de bewoonster weg was, met de bedoeling om de wiet op zolder te stelen.

Iwona werd door haar vriendin naar Naaldwijk gebracht, waarna de vriendin haar zoontje naar school ging brengen. Iwona ging richting de zolder om de wiet te knippen. Op de overloop kwam ze vervolgens de insluiper tegen, die haar om het leven bracht. De bewoonster vond haar later toen ze weer thuis kwam.

DNA-match

Onder de nagels van het slachtoffer werd DNA gevonden van de dader, maar destijds leidde dat tot niets. In 2017 is er alsnog een DNA-match met een man uit Maassluis die wordt aangehouden vanwege een mishandeling. In 2019 wordt deze Mustafa A. gearresteerd als verdachte in de zaak-Galla. Hij zit sindsdien in voorarrest, maar ontkent elke betrokkenheid. Hij wordt vervolgd voor doodslag.

Het Openbaar Ministerie heeft naast het DNA een getuige die zegt dat hij met de verdachte een verkenning heeft gedaan bij het huis in Naaldwijk voorafgaand aan de inbraak. Of de rechtbank dat uiteindelijk wettig en overtuigend bewijs vindt, zal over een paar weken blijken bij de uitspraak.

Niet vrij uit voorarrest

De advocaat van A. vindt het DNA-materiaal in elk geval niet genoeg. Hij wijst er op dat er 170 DNA-sporen zijn gevonden in het huis. Ook waren er meer mensen die wisten van het bestaan van de hennepkwekerij. De raadsman heeft meerdere keren gevraagd om de verdachte in afwachting van het proces vrij te laten, maar daar is de rechtbank niet mee akkoord gegaan.

De inhoudelijke behandeling van de zaak heeft bijna twee jaar op zich laten wachten omdat er meerdere andere DNA-sporen onderzocht moesten worden en omdat er getuigen gehoord moesten worden die inmiddels weer in Polen wonen. De zitting begint om 9.00 uur vanochtend en zal naar verwachting een groot deel van de dag gaan duren.

