OM eist bijna twintig jaar na vondst dode vrouw 16 jaar celstraf tegen verdachte

Poolse Iwona Galla werd in 2003 vermoord in een huis in Naaldwijk | Foto: Politie

Het Openbaar Ministerie (OM) eist zestien jaar cel tegen de 48-jarige Mustafa A. uit Maassluis voor doodslag op Iwona Galla. De 31-jarige Poolse werd in mei 2003 gewurgd en op haar hoofd geslagen in een woning in Naaldwijk waar ze henneptoppen zou gaan knippen. Daarbij werd ze overlopen door een insluiper.

Het OM denkt dat A. de insluiper was. Tijdens de zitting bleek dat A. goed bevriend was met de bewoner van het huis in Naaldwijk waar de hennepkwekerij op zolder was. Hij voerde klusjes voor hem uit en reed met hem mee als de bewoner water ging geven aan zijn hennepplantages, als een soort bodyguard. Er waren meer kwekerijen dan alleen de zolder in Naaldwijk, zeven of acht in totaal, onder meer in Ridderkerk.

Een goede vriend van A. heeft verklaard dat hij begin 2003 samen met A. de kwekerij in Ridderkerk heeft leeggeroofd. De Naaldwijkse wietkweker wilde dat destijds niet geloven en heeft het nog voor A. opgenomen. A. heeft daarna aan zijn vriend voorgesteld om ook het huis in Naaldwijk leeg te halen, maar dat zag de vriend niet zitten.

Binnengeslopen om hennep te stelen

Voor justitie is dit aanleiding genoeg om te denken dat de verdachte het huis is binnengeslopen om de hennep op zolder te stelen. Daarbij stuitte hij op Iwona Galla, die hij niet had verwacht. Waarschijnlijk omdat hij bang was dat zij hem zou herkennen heeft hij haar omgebracht. A. ontkende vrijdag voor de Haagse rechtbank opnieuw dat hij het slachtoffer kende. Hij ontkent ook de moord.

Onder de linkernagels van het slachtoffer is DNA van de verdachte aangetroffen. Onder de rechternagels zat een minder duidelijk DNA-spoor. Een deskundige van het NFI heeft de sporen onderzocht en geconcludeerd dat het DNA daar waarschijnlijk terecht is gekomen doordat de vrouw haar aanvaller heeft gekrabd. De kans dat het DNA onder de linkernagels van iemand anders is dan A. is 1 op 1 miljard. De vraag is alleen hoe het er is gekomen, aldus het OM.

Doodslag in plaats van moord

Het DNA kan er niet toevallig terecht zijn gekomen omdat de verdachte maanden eerder een keer in het huis is geweest, iets wat hij ook ontkent, het moet zijn gebeurd in een worsteling waarbij Iwona Galla haar aanvaller heeft gekrabd.

Het OM gaat niet uit van voorbedachte rade, en eist daarom straf wegens doodslag. 'A. ging niet naar het huis met de bedoeling om Iwona Galla te doden, maar om geld en hennep te stelen. Hij schrok toen hij haar zag, maar moest ze daarom zo bruut om het leven worden gebracht?' aldus de officier van justitie.

De zaak loopt nog en is hieronder te volgen.

