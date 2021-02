Dief uit auto gejaagd door Leni (76): 'Wil je maken dat je wegkomt?'

De Noordwijkse Leni van Rooijen (76) stond deze week vreemd te kijken toen een onbekende man midden in de nacht haar auto in dook. Ze bedacht zich geen moment en jaagde de inbreker eigenhandig weg.

In de nacht van maandag op dinsdag kan Leni de slaap niet vatten. 'Ik blijf dan niet liggen draaien, maar ik ga naar beneden en maak een kopje thee voor mezelf. Beschuitje erbij, lekker picknicken in de kamer.'

Het is een uur of half vier als ze vanuit de donkere woonkamer naar de verlichte straat kijkt. 'Ik zie een jonge man lopen en denk: wat moet die vrijer daar? Er is een avondklok en je mag daar niet lopen.'

'Potver, wat moet ik doen?'

Ze ziet de man bij haar auto stoppen en hem er zo instappen. 'Ik was mijn autootje na de boodschappen vergeten op slot te doen', verklaart ze. Haar hersenen kraken. 'Ik denk: potver, wat moet ik doen?'

Leni hoeft niet lang na te denken en vliegt naar buiten om het buitenlicht aan te doen. 'Daar schrikken inbrekers van', zegt ze vastberaden. Haar vermoeden klopt, de man schiet de auto uit. 'Ik riep naar hem: "Wil je maken dat je wegkomt? Ben je helemaal bedonderd!" Ik voelde mezelf daar staan als een generaal.'

Heerlijk geslapen tot 8.30 uur

Ze doet de auto op slot en gaat weer terug naar binnen. Leni is er nuchter onder. 'Nee, ik zat niet te rillen en te trillen. Ik handelde hoe ik dacht dat ik zou moeten handelen en zo verliep het ook. Ik ben daarna naar bed gegaan en heb heerlijk tot 8.30 uur geslapen.'

Ze heeft geen politie gewaarschuwd. 'Dan was ik nog een halve nacht wakker gehouden vanwege alle papieren die ze moeten invullen, nee hoor, ik vond het niet nodig.' Of het toeval was dat ze in de woonkamer zat en het allemaal zag gebeuren? 'Ik geloof niet in toeval. Dit is van hogerhand bestierd.'

