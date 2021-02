Doek valt niet voor Castellum: gemeente betaalt miljoenen om theater brandveilig te maken

Het doekt valt niet voor Theater Castellum in Alphen aan den Rijn. Drie maanden later dan aanvankelijk de bedoeling was, heeft de gemeenteraad donderdagavond ingestemd met het brandveilig maken van Theater Castellum. Dat meldt Studio Alphen. De benodigde 3,6 miljoen wordt door de gemeente beschikbaar gesteld.

De 3,6 miljoen euro is nodig om het theater aan alle brandveiligheidseisen te laten voldoen. Sinds mei vorig jaar wordt Castellum gerenoveerd. Tijdens verbouwingswerkzaamheden in september vorig jaar bleek dat de brandcompartimentering niet overal voldoet aan de veiligheidsnormen.

Nu de benodigde 3,6 miljoen euro donderdagavond beschikbaar is gesteld, kan het theater aan het Alphense Rijnplein begin 2022 weer opengaan. Een eventuele sluiting van Castellum is daarmee dus van de baan.

Alternatieven

De gemeenteraad wilde in november niet zomaar de portemonnee trekken. In de voorbije maanden is onderzocht of een mini-Ziggo Dome in plaats van Castellum een alternatief zou zijn, en wat het voordeel zou zijn als het huidige Castellum wordt gesloopt en op dezelfde plek een nieuw theater inclusief woningen gebouwd wordt.

Een theaterbureau dat onderzoek heeft gedaan naar deze twee opties, concludeerde dat beide keuzes tussen de 41 en 52 miljoen euro gaan kosten. De gemeenteraad plaatste vraagtekens bij die bedragen, maar wilde een besluit over het brandveilig maken niet nog verder uitstellen. Daarom werd besloten om de alternatieven te laten varen.

Potentiële koper

De gemeente Alphen aan den Rijn is in gesprek met een kandidaat-koper voor Castellum, die óók oren heeft naar de exploitatie. De gegadigde, die niet in het openbaar wil treden, heeft twee biedingen gedaan. Eén bod is om juridische redenen afgewezen, de tweede offerte is in behandeling genomen door de gemeente en vormt de basis voor verdere gesprekken.

Wethouder Erik van Zuylen (GroenLinks) van Cultuur neemt tot de zomer de tijd om de deal in te koppen. Lukt dat niet, dan blijft de exploitatie van het theater in handen van de huidige organisatie. De gemeente is eigenaar van het pand en de enige aandeelhouder van de organisatie.