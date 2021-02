Gemeenteraad kiest voor omstreden weg in Hazerswoude-Dorp

Weidelanders kochten recent hun woning met een toezegging op vrij uitzicht op de polder. Dat verdwijnt door de nieuwe weg. Wie even verderop aan de Breitnerlaan woont, vreest dat de toename van het aantal auto's gaat leiden tot onveilige situaties in de woonwijk voor spelende kinderen. Voertuigen mogen op dit moment niet harder dan 30 kilometer per uur rijden. Een petitie voor een tunnel onder Hazerswoude is meer dan 1100 keer ondertekend.

Maar de gemeenteraad van Alphen vindt in ruime meerderheid dat dit plan 'het minst slecht' is van alle andere scenario's die in de voorbije jaren de revue hebben gepasseerd. De provincie Zuid-Holland heeft intussen de druk op de gemeente opgevoerd. Na vijf jaar vol getouwtrek, waarbij de ene na de andere mogelijke oplossing werd afgeschoten, moet vóór 1 maart een knoop worden doorgehakt. Anders zou de provincie zijn eigen plan trekken. Het opnieuw uitstellen of blokkeren van het nu voorliggende besluit, was dan ook geen optie voor de raadsleden donderdagavond.

Gedetailleerde uitwerking

Als het aan de provincie ligt, kunnen automobilisten in de toekomst vanaf de Gemeneweg (N209) alleen nog de oostkant van Hazerswoude in. Wie aan de westzijde wil komen, moet dat via de nieuwe weg om de Weidelanden doen. Het verkeer dat vanuit de Dorpsstraat komt en de Gemeneweg op wil, kan op het kruispunt alleen nog maar rechtdoor of naar het noorden rijden.

De gemeenteraad van Alphen heeft verkeerswethouder Kees van Velzen (CDA) gevraagd om zich bij de verdere, gedetailleerde uitwerking hard te maken om deze plannen nog veranderd te krijgen. Een meerderheid van de raad wil dat de huidige situatie, waarbij het verkeer vanaf de Gemeneweg zowel links- als rechtsaf kan slaan, wordt gehandhaafd, zo meldt mediapartner Studio Alphen.

Tunnel op middellange termijn

De bewoners van Weidelanden hebben constant gepleit voor een tunnel onder Hazerswoude-Dorp. Dat er nu besloten is voor een weg rond de wijk wil niet zeggen dat de ondertunneling helemaal van de baan is. De gemeenteraad wil dat de wethouder er met de provincie voor zorgt dat deze tunnel er op de middellange termijn toch komt.

Daarnaast wil de gemeenteraad dat een analyse wordt gemaakt naar de aanleg van een nieuwe weg aan de noordkant van Zoetermeer, richting snelweg A4, als alternatieve rijroute. Om dit te bereiken zou de maximumsnelheid op de N209 verlaagd moeten worden, waardoor deze weg minder interessant wordt voor automobilisten.

