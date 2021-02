Dagenlang lenteweer op komst, oplopend tot 18 graden

De gemiddelde temperatuur voor de maand februari is 7 graden. 'Dat is al het nieuwe normaal', zegt weerman Huub Mizee. 'Vroeger was het in deze maand veel kouder.' De verwachting is dat het tot en met woensdag 15 graden wordt. 'Woensdag misschien zelfs 17 of 18 graden, maar dat is nog even afwachten.'

Mizee noemt de combinatie van weertypes de afgelopen weken heel bijzonder. 'Eerst hadden we een sneeuwstorm, een week later stonden we onder een strakblauwe hemel op het ijs en komende zondag zitten we in onze tuin in de zon. Zulke temperatuurverschillen zie je niet vaak.'

Winter niet voorbij

Het lenteweer blijft tot en met woensdag, daarna gaan de temperaturen langzaam naar beneden. De winter is nog niet voorbij. 'Het kan in maart opeens weer koud worden. Sneeuw of strenge vorst, het kan allemaal nog.'

