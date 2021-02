GGD Hollands Midden gaat aantal coronavaccinaties fors opvoeren

Inmiddels zijn meer dan 21.000 mensen door de GGD in Hollands Midden gevaccineerd voor een eerste prik. Hoeveel van de 770.000 inwoners van Hollands Midden er precies een prik bij de GGD krijgen is volgens Boon lastig in te schatten, want ook ziekenhuizen en langdurige zorginstellingen vaccineren mensen. 'Uiteindelijk komt iedereen boven de 18 in aanmerking, maar wij weten ook niet of iedereen zich wel laat vaccineren.'

Vanaf volgende week gaan we 1250 mensen per dag vaccineren - Woordvoerder GGD Hollands Midden

De GGD gaat in Hollands Midden het aantal vaccinaties de komende tijd flink opvoeren. 'We gaan vanaf volgende week 1250 mensen per dag vaccineren', legt Boon uit. Deze week kregen tot nu toe gemiddeld 750 mensen per dag hun eerste prik. Om deze groei mogelijk te maken gaat op 1 maart de vaccinatielocatie in Alphen aan den Rijn open. Deze opening werd eerder tot half maart uitgesteld door een vertraging in de levering van de vaccins.

Vaccins worden ingezet als eerste prik

Maar door een nieuw beleid van het ministerie van Volksgezondheid (VWS) kan er toch sneller worden gevaccineerd. 'VWS heeft besloten de voorraad vaccins in Nederland terug te brengen naar 30 procent. Dat betekent dat de vaccins die gereserveerd waren voor de tweede prik, nu ingezet worden als eerste prik. Hierdoor kun je nu vele duizenden mensen extra vaccineren. Ook de interval tussen prik een en twee is verruimd, hierdoor krijg je meer speling en kun je de voorraad naar voren halen', vertelt Boon.

Een vaccinatielocatie van GGD Hollands Midden | Foto: Mike Mourits (Studio Alphen)

Voor de GGD betekent dit dat er meer tempo gemaakt kan worden met het vaccineren. Volgens de woordvoerder heeft de organisatie al laten zien hier klaar voor te zijn. 'De vaccinatielocaties waren maandag tot 12.00 uur gesloten', legt Boon uit. 'Daar kwam bij dat door het slechte weer het vaccin voor Gouda later geleverd werd dan voorzien. We hebben het aantal priklijnen vergroot en zijn die dag langer opengebleven om mensen de mogelijkheid te geven alsnog te komen. Mensen die maandag niet wilden wachten, zijn allemaal gebeld. Zij kunnen deze week terecht voor de vaccinatie of zijn inmiddels al langs geweest.'

Verspilling voorkomen

Volgens Boon verloopt het inenten in de regio voorspoedig. Zo doet de organisatie er alles aan om de verspilling van het vaccin te voorkomen. 'De coronavaccins die wij gebruiken, zitten in flacons met meerdere doses. Uit dat flesje wordt elke dosis met een apart spuitje en naald opgetrokken', beschrijft Boon de werkwijze.

'Er blijft vaak iets over in het flesje, die "restjes" combineren wij weer tot een nieuw vaccin. Wij kijken altijd goed naar het aantal afspraken dat nog gepland staat tot sluitingstijd en halen geen nieuwe flacons meer uit de koelkast om verspilling te voorkomen.'

Eenmaal uit de koelkast

Toch kan het zijn dat het aantal afspraken op een dag net niet goed uitkomt. 'Aan het einde van de dag (zo rond 19.45 uur) zie je dat je dan één tot drie doses vaccin overhoudt ten opzichte van het aantal mensen dat dan nog langskomt voor een vaccin. Dat heet spillage. Die één tot drie doses prikken we dan bij medewerkers, omdat we het anders weg moeten gooien, want eenmaal uit de koelkast is het twee uur houdbaar. We werken daarvoor met een wachtlijst: medewerkers kunnen aangeven als ze graag een vaccin willen dat over is. We kiezen qua volgorde altijd voor de oudste op die lijst.'

De codes rood vanwege het slechte weer zijn vervelend geweest - Woordvoerder GGD Hollands Midden

GGD Hollands Midden is dan ook tevreden over de vaccinatiecampagne tot nu toe, al vertelt Boon het wel vervelend te vinden voor mensen die maandag niet terechtkonden voor hun afspraak. '?De codes rood vanwege het slechte weer zijn vervelend geweest. Het omplannen van afspraken kost veel werk en tijd en helaas stel je dan altijd mensen teleur dat hun afspraak niet doorgaat. Ook het feit dat het RIVM de vaccins niet tijdig in Gouda kon leveren op 15 februari heeft voor teleurstelling gezorgd. Omdat het om een oudere doelgroep gaat (80+), vinden wij het extra vervelend dat mensen hebben moeten wachten, of onverrichter zake naar huis zijn gegaan.'

