Cruciale weken voor ADO Den Haag staan voor de deur

'Het is een mooie en interessante week ja, maar de competitie wordt niet beslist in deze week. Of het dan de sla-je-slag-weken zijn? Dat hoop ik wel, haha. Maar dan wel in ons voordeel', reageert trainer Ruud Brood op de persconferentie in aanloop naar de wedstrijd tegen Fortuna Sittard.

'Waar ik op inzet? Je hoopt op dat je een goed resultaat haalt. Wat een goed resultaat is? Winnen. Drie keer winnen zou mooi zijn', zegt Brood, die niet durft in te zetten op negen punten uit de komende drie wedstrijden. 'Nee, ik ben toch geen waarzegger. Gewoon beginnen met een goed resultaat tegen Fortuna, dan zien we daarna verder.'

'We moeten punten pakken'

ADO-speler Gianni Zuiverloon maakte afgelopen weekend zijn rentree tegen PSV. De routinier speelde in zijn eerste periode bij ADO ook al eens tegen degradatie en weet wat er de komende week gevraagd wordt. 'Dit zijn heel belangrijke wedstrijden, een belangrijke week waarin je allemaal concurrenten treft. We moeten gewoon punten pakken in deze wedstrijden. Dan maak je het voor jezelf gewoon veel makkelijker', zegt Zuiverloon.

De verdediger/middenvelder vervolgt zijn verhaal in duidelijke taal. 'Iedereen heeft het besef, of je nu jong of oud bent, het gaat erom hoe je met die druk in het veld omgaat. Je kan vooraf zo veel lullen als je wilt. Je moet het gewoon in het veld doen.'

Nasser el Khayati

Eerder liet Brood in een interview bij ADO TV al weten dat nieuwkomer Nasser el Khayati bij de selectie zit. 'Ik durf hem zeker direct op te stellen, maar of ik dat ook doe, dat zie je zaterdagavond', klinkt Brood geheimzinnig. 'Het zal overigens moeten blijken of hij dat fysiek al kan, want zo lang is hij nog niet bij ons.'

El Khayati stond in zijn eerste periode te boek als een tovenaar aan de bal die geregeld een doelpunt maakte of een assist gaf. Maar is hij nog zo goed? 'Uhm…. Dat is moeilijk te vergelijken. Toen was hij topfit en in zijn laatste jaar erg bepalend, met veel goals. Het is moeilijk om na een korte trainingsweek dat al te zien en te zeggen.'

Vermoedelijke opstelling ADO Den Haag

Eerder deze week liet de Haagse club weten dat Daryl Janmaat voorlopig niet inzetbaar is. Na een kijkoperatie bleek dat de verdediger nog steeds te kampen heeft met zijn oude knieblessure. Nieuwkomer Nasser El Khayati zit wel bij de selectie, maar gaat vermoedelijk niet starten.

De wedstrijd tussen Fortuna Sittard en ADO Den Haag is zaterdagavond live te volgen op 89.3 FM Radio West. De aftrap is om 21.00 uur.