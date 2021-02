Katalysator van Sandra's auto gestolen: 'Ze krikken je auto omhoog en zagen hem eruit'

'Ik schrok me kapot', zegt Sandra uit Delft. 'Ik startte mijn auto en het knalde gigantisch.' Eerst denkt ze dat haar uitlaat kapot is, maar in de garage blijkt de katalysator van haar Toyota Prius te zijn gestolen. De diefstal van katalysatoren is het afgelopen jaar enorm toegenomen, meldt de politie.

De Toyota Prius van Sandra stond voor de deur geparkeerd in de Wippolder in Delft. 'Ik heb niets gemerkt 's nachts, maar het schijnt geen herrie te maken', vertelt ze. 'Ze krikken je auto omhoog en zagen met een hydraulische zaag je katalysator eruit en een deel van je uitlaat.'

Bij de Toyota garage in Delft beamen ze dat. 'De katalysator is een onderdeel van de uitlaat. Ze zagen er een deel tussenuit, dat is nog best ingewikkeld.' Het gaat de dieven om het edelmetaal dat in de katalysator zit. Op de zwarte markt levert een katalysator tussen de 50 en 100 euro op, zegt de politie.

Slot om je uitlaat

De schade is aanmerkelijk groter. 'Het kostte me bijna 1400 euro', vertelt Sandra. Ze reed met een knallende uitlaat naar de garage en daar zag de monteur het meteen. 'Ze hebben er een soort klem ingezet, zodat het veel moeilijker is de uitlaat af te zagen', zegt Sandra.

De garage noemt de beveiliging een katalysatorlock. 'Toyota heeft gekeken naar een oplossing. Dit is een soort slot om je uitlaat heen. Inclusief montage kost het ding 260 euro.' Volgens de Delftse garage gebeurt het stelen van katalysatoren niet vaak. 'Het gaat om een specifiek type auto, de oudere generatie Prius. Die rijden er niet zoveel.'

Prius vaak het doelwit

In een jaar tijd is in Nederland zo’n 1400 keer aangifte gedaan van de diefstal van katalysatoren van personenauto’s. 'We weten natuurlijk niet precies waarom nou juist een Prius vaak het doelwit is', zegt de Delftse Toyotamonteur. 'Waarschijnlijk omdat het een hele schone auto is en daardoor blijft het edelmetaal in de katalysator schoon.'

Sandra baalt dat ze de beveiliging er niet eerder in heeft laten zetten. 'Dat had me een hoop geld gescheeld. De verzekering heeft de helft van de schade betaald, maar de andere helft moest ik zelf betalen.'

LEES OOK: In deze steden werden vorig jaar de meeste auto's gestolen en weer teruggevonden