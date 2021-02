OM maakt geen uitzondering voor mediwietteler Jeffrey uit Katwijk

In de reguliere geestelijke gezondheidszorg (GGZ) wisten ze geen raad met de autistische stoornis van Jeffrey. Therapieën en medicijnen sloegen niet aan. Enkele jaren geleden kreeg hij van de GGZ het predicaat uitbehandeld, bleek op de zitting. De Katwijker was toen al aan de gang gegaan met de thuisteelt.

Dagelijks gebruikt hij 5 gram van zijn eigen mediwiet. Dat blijkt te werken. Buren hebben geen overlast van de man. Zijn huisarts rapporteerde onlangs dat Jeffrey dankzij zijn eigen mediwiet zijn psychische klachten onder controle weet te houden. De arts is blij dat de Katwijker ook als vader goed functioneert.

Meer dan vijf planten

Probleem is dat justitie de thuisteelt niet toestaat. De Katwijker heeft meer dan vijf planten in zijn woning staan, en dat is te veel. Jeffrey deed in 2019 zelf aangifte bij de politie over de 22 stekken die hij in twee tenten in zijn huis kweekt. Hij hoopte een ontheffing te krijgen op het verbod op de thuisteelt. Maar die kreeg hij niet.

Het Openbaar Ministerie spande een strafzaak tegen Jeffrey aan. Vrijdag zou die inhoudelijk behandeld worden. Na enkele minuten ging het al mis. Op een vraag van de rechter hoe lang hij al lijdt aan autisme, sloeg de Katwijker dicht. 'Ik heb hier geen zin in', zei hij, en verweet de rechter een gebrek aan respect.

Jeffrey en advocate de zaal uit

Verontwaardigd liep de Katwijker de zaal uit. Daarop besloot de rechtbank dan maar in zijn afwezigheid de zaak te behandelen, wat weer leidde tot verontwaardiging van de advocate van Jeffrey. Zij verliet ook de zaal.

De officier van justitie betoogde dat in de zaak van Jeffrey niet afgeweken kan worden van het teeltverbod. 'De medische noodzaak is onvoldoende onderbouwd', zei ze over de eigen teelt van Jeffrey. In zijn zaak is er een geen sprake van een noodtoestand.

Geen straf, alleen schuldig

De aanklaagster verweet Jeffrey dat hij niet probeert om mediwiet via de apotheek te krijgen. Dat die officiële mediwiet niet vergoed wordt door de zorgverzekeraar, vond ze geen argument. Vanwege de bijzondere omstandigheden van het geval eiste de officier van justitie nog wel dat Jeffrey geen straf krijgt opgelegd. Hij zou alleen maar schuldig verklaard moeten worden.

De uitspraak is over twee weken.