Kledingkasten Lotje nu bij Voedselbank: 'Ouders hebben hulp gewoon nodig'

Bij Stichting Lotje kunnen ouders die geen geld hebben voor kinderkleding en speelgoed terecht, van een bed en schoenen tot een voetbal en een knuffel. Hiervoor heeft Stichting Lotje negentien kledingkasten in Den Haag. Maar omdat buurtcentra dicht zijn en scholen niet toegankelijk zijn voor ouders door de coronamaatregelen, kregen veel ouders niet de steun die ze nodig hebben.

Stichting Lotje heeft daarom zijn intrek genomen in de voedselbank in Laak. 'We zijn hier een soort winkel begonnen', lacht Sneijders terwijl ze kinderhemdjes en broeken op maat op tafels sorteert. De zon schijnt fel naar binnen via de oude schoolramen op rekken jassen, bakken met sokken en knuffels die wat verweesd voor zich uit staren. 'Voor de mensen die gebruikmaken van de kledingkasten is de drempel nog hoger geworden of is het onmogelijk om gratis spullen voor hun kinderen te krijgen. Maar ze hebben het gewoon nodig. Dus als zij niet naar de kasten kunnen komen, komen de kasten naar hen toe.'

Genoeg meenemen

Schoorvoetend komen klanten binnen in de ruimte van Lotje. Marina en vrijwilligers lijken de mensen door hun schaamte of terughoudendheid heen te trekken door ze meteen te vragen naar de leeftijd van hun kinderen. Ze sporen de ouders aan om vooral genoeg mee te nemen. 'Houdt uw dochter van rokjes? Zou ze dit leuk vinden? En heeft ze nog schoenen nodig?', vraagt Marina aan een vader. De man zegt op elke vraag ja en gaat met een tas vol en een lach op zijn gezicht de deur uit.

'Ik zit in de bijstand', verklaart een vrouw. Ze heeft vier kinderen. 'Hoe het zou zijn zonder hulp?' Het is even stil als ze nadenkt over een antwoord. Met enigszins verdrietige ogen zegt ze: 'Moeilijk.'

Big smile

Leo van Rhenen van de voedselbank is blij dat de stichting tijdelijk bij hem is ingetrokken. 'Als mensen hier de deur uitgaan met een big smile op hun gezicht en te eten en te drinken hebben, dan is mijn dag goed.' Leo, die al ver over de tachtig jaar is, leeft voor de voedselbank. Hij is er dag en nacht mee bezig. Dat ze nu ook nog kleding en speelgoed voor de kinderen kunnen meekrijgen, voelt voor hem geweldig.

Donateurs zorgen voor tweedehands en nieuwe kleding en speelgoed. 'We geven ook speelgoed weg, omdat kinderen moeten spelen, zeker nu de vakantie begint', zegt Marina.

