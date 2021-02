Grote actie in Den Haag Zuidwest: politie neemt 200 paar schoenen in beslag

In beslag genomen schoenen bij handhavingsactie Den Haag Zuidwest | Foto: Gemeente Den Haag

Een grote handhavingsactie in de Haagse wijken Bouwlust, Vrederust en Wateringse Veld heeft donderdag flink wat misstanden aan het licht gebracht. Zo namen de autoriteiten 200 paar schoenen in beslag vanwege exportfraude, inden ze ruim 16.000 euro aan openstaande belastingschulden en slingerden ze 37 zwartrijders op de bon. Ook werden parkeerboetes uitgedeeld.

Bij de handhavingsactie werkten de gemeente, politie, het Openbaar Ministerie (OM), de brandweer en de HTM samen. De actie was bedoeld om de leefbaarheid en veiligheid in Den Haag Zuidwest en Wateringse Veld te verbeteren. Er werden signalen nagetrokken van onder anderen bewoners en ondernemers over overlast, misstanden en mogelijke criminaliteit.

De politie, het OM en de handhavers controleerden acht supermarkten en winkels. Daar werden ruim 200 paar schoenen in beslag genomen, omdat er vermoedelijke sprake is van illegale export. Ook nam de politie medicijnen in beslag die uit het buitenland komen, maar door een arts voorgeschreven moeten worden. Voor het illegaal knippen van mensen legde het OM een boete op van 509 euro.

Belastingschulden

In de wijk werden ook honderden voertuigen gecontroleerd. Belastingzaken heeft daarom 16.452 euro kunnen innen aan openstaande belastingschulden. Twaalf automobilisten kregen een boete voor het overtreden van verkeersregels en vier van hen hadden geen geldig rijbewijs. Ook kregen twaalf foutparkeerders een bekeuring.

Ook de Haagse Pandbrigade ging de wijken in en controleerde 24 woningen. In vrijwel alle woningen ontdekte de pandbrigade uiteenlopende misstanden, vooral vanwege illegale bewoning. Van 46 personen wordt het adres in onderzoek gesteld.

