Radio West op plateauzolen: een week lang terug naar de jaren zeventig

Ard en Keessie, Sandra en Andres en Bassie en Adriaan. Het zijn allemaal duo's die in de jaren zeventig furore maakten en die zeker voorbijkomen op Radio West vanaf zaterdag. Op 27 februari start de zender namelijk met Happy Seventies, een week die helemaal in het teken staat van dat decennium.

Presentator Tjeerd Spoor is al helemaal in de stemming: 'Ik ben door corona al zo lang niet naar de kapper geweest, ik ga al aardig naar zo'n hippiekapsel van het begin van de seventies.' Het muziekarchief gaat wagenwijd open, 24 uur per dag komt de 'sound' van toen helemaal terug: van ABBA tot Queen en van Boudewijn de Groot tot de Golden Earring.

Presentator Justin Verkijk vertelt: 'Er gebeurt veel op muziekgebied in die tijd. Bob Marley zorgt voor een doorbraak van de reggae in 1975, de disco komt op en we maken kennis met fenomenen als Palingpop en punk. Elke avond haal ik tussen 18.00 en 19.00 uur herinneringen op met bellers aan de hand van hun favoriete muziek.' Luisteraars kunnen stemmen op de Happy Seventies Top 60 die op vrijdag 5 maart wordt uitgezonden tussen 14.00 en 19.00 uur. Onder alle stemmers wordt een DAB+ radio verloot.

Westweter in teken jaren zeventig

En er zijn meer leuke prijzen te verdienen. Bas Muijs: 'De Westweter draait om feiten en weetjes uit de jaren zeventig van de oliecrisis tot de legendarische film The Godfather. En natuurlijk hebben we ook de prijzen aangepast. We hebben cd's en dvd's met klassiekers uit de seventies, boeken vol nostalgie en de hoofdprijs is een koffergrammofoon in jaren zeventigkleuren. Vinyl komt helemaal terug en dit apparaat is voorzien van bluetooth, waardoor je het geluid van je oude single-collectie door het hele huis kunt laten klinken.' Het spel wordt vanaf maandag 1 maart gespeeld in de programma’s West Wordt Wakker, Aan de Bak, Muijs in de Middag en West Komt Thuis.

Niet alleen in de muziek herleven de jaren zeventig. In de programma’s op Radio West komen ook andere herkenbare klanken voorbij. Patrick van Houten is al in het archief gedoken: 'Er is nog zo veel mooi geluidsmateriaal. Polygoonfragmenten van de autoloze zondagen, de start van de Tour de France op Scheveningen, de gijzeling in de Franse ambassade in Den Haag, maar ook fragmenten om je te bescheuren van Sjef van Oekel, Wim Sonneveld en Gerard Cox & Frans Halsema. Ik ben ondertussen al aan het oefenen met lopen op plateauzolen.'

Happy Seventies begint op zaterdag 27 februari en duurt tot en met vrijdag 5 maart op Radio West.