Leidse binnenstad wordt steeds autoluwer, gemeenteraad stemt in met plannen

De Leidse gemeenteraad heeft in grote meerderheid ingestemd met het verder autoluw maken van de binnenstad, meldt mediapartner Sleutelstad. In de plannen staan tientallen voorstellen om dat doel te bereiken. De maatregelen moeten ervoor zorgen dat 'iedereen ook in de toekomst kan blijven genieten van de prachtige historische binnenstad'.

Om de auto uit de binnenstad te weren zal bezoekers gevraagd worden zoveel mogelijk met het openbaar vervoer te komen of te parkeren in één van de grote parkeergarages die de laatste jaren gebouwd zijn. Het Haagwegterrein, waar je je auto kan parkeren en met een busje de stad ingereden wordt, blijft in ieder geval nog tien jaar bestaan.

Volgens de plannen zou het voetgangersgebied in de binnenstad rond de Nieuwe en Oude Rijn uitgebreid worden. De weinige plekken waar nu nog auto's mogen staan, verdwijnen. Auto's mogen niet meer in de stegen rijden, die veranderen in een loop- en fietsgebied. Een ander gebied waar veel gaat veranderen is de 'poort van Leiden', het gebied van het station de stad in. Het straatbeeld wordt hier nu gedomineerd door veel bussen. Die gaan geweerd worden, waardoor dit gebied veel veiliger moet worden. Ook worden er fietspaden aangelegd rond het station waardoor er minder fietsers door het stationsgebied zelf hoeven.

Vier partijen tegen

Een derde grote verandering is het terugdringen van het aantal parkeerplaatsen in de binnenstad. Nu heeft iedere steeg of weg langs het water wel parkeerplaatsen die het stadsbeeld een rommelig aangezicht geven. Dat gaat anders worden. Doordat bezoekers niet meer met de auto de stad in komen is het de bedoeling dat er genoeg parkeerplaatsen voor de bewoners overblijven. Ook is de tweede parkeervergunning voor binnenstadbewoners veel duurder geworden, om het autobezit te ontmoedigen.

De VVD, SP, de Partij Sleutelstad (PS) en Leiden Participeert (LP) stemden tegen het plan, maar zijn op zich niet tegen het verder autoluw maken van het centrum. Wel tegen de manier waarop. Zo wil de VVD bijvoorbeeld dat er geen parkeerplaatsen worden opgeheven voordat er alternatieve parkeermogelijkheden zijn gerealiseerd. Ook wilden de liberalen dat er geen proef komt met het afsluiten van de Rijnzichtbrug, maar die komt er wel.

Wijzigingen niet gehonoreerd

Ook de andere tegenstemmende partijen waren vooral tegen omdat hun wijzigingsvoorstellen of wensen niet gehonoreerd werden. Zo wilde de SP het busvrij maken van de Stationsweg uit het plan halen en dat besluit pas later nemen als de raad zich over de ontsluiting van het stationsgebied buigt. Dan is namelijk ook duidelijk hoe de omgeving daar over denkt. Ook de PS schaarde zich daar achter. De LP stemde tegen toen de eenmansfractie van Anandkoemar Jitan geen steun kreeg van de andere partijen voor zijn voorstel om een 'Helpdesk Autoluwe Binnenstad' op te tuigen. Alleen het CDA vond dat wel een goed idee.

Een belangrijke wijziging die de raad wel aanbracht in het voorstel om het centrum een stuk autoluwer te maken, werd ingediend door de PvdA en kreeg de steun van alle andere partijen. Het voetgangersgebied rond de Pieterskerk en de Hooglandse Kerk wordt zo snel mogelijk uitgebreid. Ook komen er camera's om kentekens te registreren om automobilisten selectief toegang tot het gebied te kunnen geven.

