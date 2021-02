Gewonden bij verschillende steekpartijen in de regio

Bij een steekpartij in een huis aan de Simonsstraat in Delft zijn aan het begin van de avond twee mensen gewond geraakt. Het gaat om het slachtoffer en om de verdachte, die is aangehouden. Ze zijn allebei naar het ziekenhuis gebracht.

Wat er precies is gebeurd, wordt door de politie onderzocht. Zowel het slachtoffer als de verdachte moet nog worden verhoord en er wordt onderzoek gedaan in de Simonsstraat. De straat is afgezet met rood-wit lint. Op foto's is te zien dat er veel bloed op de stoep voor een huis ligt. Eén van de gewonden lag op straat en is daar geholpen door het ambulancepersoneel, voor hij naar het ziekenhuis werd gebracht.

Ook incidenten in Zoetermeer en Den Haag

Ook in een huis aan de Velddreef in Zoetermeer is vrijdagmiddag een steekpartij geweest. De politie laat weten dat het slachtoffer niet naar het ziekenhuis hoefde, en dat er wordt gezocht naar de verdachte.

Later op de avond vond er nog een steekpartij plaats aan de Vijverdreef in Zoetermeer en één op de Vaillantlaan in Den Haag. Nadere informatie over deze incidenten ontbreekt nog.

Brand na steekpartij

In een huis aan de Veerstraat in Oude Wetering is vrijdagmiddag iemand gewond geraakt. De politie heeft een verdachte aangehouden. In hetzelfde huis is ook brand uitgebroken. De steekpartij werd even voor 16.00 uur gemeld. Naast politie, brandweer en ambulance werd er ook een traumahelikopter opgeroepen.

De politie laat weten dat er een onderzoek is gestart naar wat er precies is gebeurd. Ook is nog onduidelijk hoe de brand in het huis is ontstaan. De brandweer heeft het vuur snel onder controle gekregen.