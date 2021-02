Ernst deelt vol passie zijn liefde voor de onderwaterwereld: 'Er is zo veel te ontdekken'

Zijn liefde voor die verborgen onderwaterwereld zat er al vroeg in. 'Ik heb altijd een bepaalde aantrekkingskracht gevoeld voor het water en alles wat erin leeft', vertelt Ernst. 'Toen ik klein was, vond ik het al heerlijk om met mijn schepnetje in slootjes kikkers en salamanders te vangen. Ik moest altijd bij het water weggetrokken worden.'

En van zijn hobby heeft Ernst dus uiteindelijk zijn beroep gemaakt, want als ecoloog bij het Hoogheemraadschap van Delfland mag hij zich elke dag bezighouden met de wondere wereld onder het water. Bovendien probeert hij zijn grote passie met een flinke dosis enthousiasme over te brengen op het grote publiek via zijn serie Ernst's OnderWaterWereld.

Ernst tijdens de opnames van zijn serie | Foto: Edgar Wurfbain, Starsound Productions

'Bekend maakt bemind'

'Veel mensen kennen wel wat vissen, maar dan houdt het vaak op. Dat is zonde, want er is zoveel meer te ontdekken en dat probeer ik te laten zien in mijn serie', legt Ernst uit. 'Ik zeg altijd: bekend maakt bemind en dan wil je het ook beschermen. Ik wil het publiek bekendmaken met die bijzondere wereld zodat het meer bemind wordt en zodat men snapt waarom het waterschap zo veel werk verricht om de onderwaterwereld mooi te houden. Dan snappen mensen misschien ook beter waarom er bijvoorbeeld waterschapsbelasting wordt betaald.'

Ernst raadt mensen daarom aan om lekker de natuur in te trekken en dan vooral ook eens te kijken wat er allemaal bij en in het water gebeurt. En juist deze week lijkt dat een mooi moment, omdat we na dagen van sneeuw en ijs nu heerlijk lenteweer hebben. 'Toch is het helaas nog wel iets te vroeg om al echt hele bijzondere dingen in de natuur te zien', vertelt Ernst. 'Vaak begint de natuur pas in maart/april te ontluiken en nog een maand later is het de beste tijd om eens met je schepnetje in die slootjes aan de slag te gaan.'

Paaitijd van de snoek

Is er dan helemaal niks te beleven in de onderwaterwereld op dit moment? 'Nee hoor', zegt Ernst snel. 'Dit is de tijd dat de snoek gaat paaien en dat is ontzettend interessant. Waarom? Omdat het mooi is om te zien dat de paaitijd van de snoek, een roofvis, een maand eerder plaatsvindt dan die van andere vissen. Dat is evolutionair zo slim, omdat ze daarom de tijd hebben om te groeien en dan na een maand groot genoeg zijn om de jonkies van de andere vissen, die dan dus geboren worden, op te eten.'

De afleveringen van Ernst's OnderWaterWereld zitten vol met dit soort feitjes en Ernst is daarom nog lang niet klaar met het vertellen van deze verhalen. 'Er is nog zo veel te vertellen en te laten zien. Van biodiversiteit tot roofvissen en van plasticsoep tot tips wat je zelf kunt doen voor een mooiere onderwaterwereld. Het komt in de komende serie allemaal voorbij en ik hoop het enthousiasme bij mensen aan te wakkeren. Want nogmaals, bekend maakt bemind en het zou mooi zijn als we allemaal wat bij kunnen dragen aan die prachtige wereld onder het spiegelende wateroppervlak.'

