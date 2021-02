Banketbakker Maison Kelder vat zaterdag twee keer vlam, maar wil dinsdag weer open

Niet één, maar twee keer vloog banketbakker Maison Kelder aan de Dorpsstraat in Zoetermeer zaterdag in de brand. Het pand heeft flinke schade opgelopen, maar eigenaar Bob Kaptein laat zich niet uit het veld slaan. 'Zoals het er nu uitziet kunnen wij dinsdag weer open.'

De eerste brand ontstond vrijdag- op zaterdagnacht rond 02.30 uur in een stoppenkast achterin het pand. Door een mogelijke kortsluiting of ander elektronisch probleem vatte de kast vlam. Via een alarminstallatie werd de brandweer op de hoogte gebracht.

Volgens Kaptein is er sprake van een geluk bij een ongeluk. 'Onze cv-ketel zit boven die kast. Door het vuur zijn de leidingen gesprongen en die hebben de vlammen deels gedoofd.' Toch heeft de gelukkig geplaatste cv-ketel niet kunnen voorkomen dat het pand flinke vuur- en rookschade heeft opgelopen.

'Iedereen helpt elkaar'

Nadat de brandweer na de bluswerkzaamheden huiswaarts keerde, moesten diezelfde brandweerlieden rond 09.00 uur weer uitrukken. Volgens Kaptein zijn smeulende resten op het dak van het pand toen weer in brand gevlogen. De brandweer wist ook die brand onder controle te krijgen voordat omliggende panden beschadigd raakten. Het dak is daarna met een hoogwerker gecontroleerd, en ook is er nageblust.

Kaptein begrijpt er niks van: 'Je verwacht het niet. We hebben het onderhoud aan de stoppenkast altijd goed bijgehouden.' Ondanks de dubbele brand waar hij in korte tijd mee te maken kreeg, blijft Kaptein optimistisch. 'We hebben al een nieuw pand beschikbaar recht tegenover ons. Zoals het er nu uitziet kunnen we dinsdag weer open.' Dat pand is eigendom van een bevriende eigenaar. 'Dat is het mooie aan een lokaal bedrijf. Iedereen helpt elkaar.'

Alles op orde krijgen

Op dit moment wordt het beschikbare pand afgemeten voor koelcellen en gecontroleerd door elektriciens. Kaptein zegt ook dat er al IT-specialisten klaarstaan om alle systemen weer op orde te krijgen, zodat ze dinsdagdag probleemloos open kunnen gaan. Aanvankelijk wilde Kaptein maandag de deuren alweer opengooien, maar omdat er voor die tijd nog flink wat moet gebeuren is die verwachting nu naar dinsdag bijgesteld.

