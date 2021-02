Tim Akkerman viert 20-jarig jubileum met online concert vanuit Koninklijke Schouwburg

Het zou een jubileum moeten worden om nooit te vergeten, maar vanwege de coronacrisis moet de viering van de carrière van Tim Akkerman nu op aangepaste wijze plaatsvinden. Ondanks die tegenslag staat Tim zaterdag op de planken van de Koninklijke Schouwburg in Den Haag om samen met zijn fans via een livestream zijn porseleinen jubileum te vieren. 'Ik zou het zonde vinden om helemaal niets te doen.'

Muziekliefhebbers kennen hem waarschijnlijk nog altijd als leadzanger en gitarist van de band DI-RECT, maar muzikant Tim Akkerman vliegt inmiddels al elf jaar op eigen kracht. Door de jaren heen heeft Tim aan talloze muzikale projecten gewerkt, waaronder een samenwerking met Lange Frans en Baas B, een James Bond-concert met Dorona Alberti en natuurlijk The Buddy Holly Story, waarbij Tim in de huid van de jonggestorven artiest kroop in een musical over zijn leven.

Voor de jubileumviering trekt Tim zijn complete discografie open. 'Er zit veel nostalgie bij, zeker voor mensen die er vanaf het eerste uur bij waren', vertelt hij in UIT! op Radio West. Naast zijn hits wil Tim ook zeker de ietwat minder bekende nummers uit zijn repertoire aan bod laten komen. 'Het is gewoon leuk om liedjes te spelen waarvan mensen zich achter de oren krabben en zeggen: 'Oh, heeft hij dat ook gedaan?''

Ongelooflijk genieten

Oorspronkelijk zou de tour ter ere van jubileumviering vorig jaar plaatsvinden, maar deze is vanwege de coronacrisis naar 2021 verschoven. 'Ik zou het zonde vinden om het helemaal niet te doen, dus vandaar dat we nu voor de Koninklijke Schouwburg hebben gekozen om het op deze manier aan te pakken,' legt Tim uit. 'Het is echt wel wat anders dan dat we op papier hadden toen we nog in theaters mochten spelen.'

Voor de première in de Schouwburg mag Tim alleen samen met zijn band in het theater zijn, maar daar lijkt Tim weinig moeite mee te hebben. 'Je mist de sfeer van de interactie en energie van het publiek misschien, maar de show wordt er daardoor niet minder op. De ervaring leert wel dat mensen aan de andere kant van het beeld ongelooflijk genieten.'

Tour

Ondanks de coronamaatregelen wil Tim na de première wel een tour gaan houden om zijn jubileum door het hele land te vieren. Vanwege de coronamaatregelen is nog niet duidelijk of en hoe dat moet gebeuren. 'De kans is heel groot dat je voor maximaal dertig man mag optreden. Eén ding staat buiten kijf: mocht het dit seizoen om wat voor reden dan ook niet kunnen, dan verplaatsen we het naar een moment dat het wel kan.'

