Jaimy Ravensbergen via ADO Den Haag naar Oranje Leeuwinnen? 'Nu wil ik mijn kans grijpen'

Jaimy Ravensbergen kan haar geluk niet op. De 19-jarige Leidse is voor het eerst in haar carrière geselecteerd voor Jong Oranje. 'Hopelijk haal ik ooit de OranjeLeeuwinnen', zegt de spits van ADO Den Haag Vrouwen in Radio West Sport.

De uitverkiezing had de aanvaller niet zien aankomen. Maar ineens plofte een e-mail met de uitnodiging in haar postvak. 'Het gaat goed bij ADO en ik scoor lekker. Maar ik ben heel blij en verrast', reageert ze. 'Ik ga ervan genieten.'

En dat genieten voorop staat, is niet onlogisch als je weet waar Ravensbergen vandaan komt. Met het Nederlands Elftal tot 17 jaar zou ze in 2018 naar het EK gaan, maar een zware kruisbandblessure gooide roet in het eten. Eenmaal gerevalideerd koos de bondscoach vlak voor het titeltoernooi van Oranje onder 19 jaar voor een andere speelster.

Vierde met ADO

'Nu wil ik mijn kans grijpen', zegt ze vastberaden. 'Ik lag er een jaar uit door mijn blessure, dat was zuur. Ik zat bij Jong ADO Den Haag en mocht alsnog snel aansluiten bij het eerste team. Ik was op dat moment wat minder snel en moest het balgevoel terugkrijgen. Maar qua kracht kon ik alles aan.'

En dat betaalt zich uit in de eredivisie. In negen wedstrijden vindt ze drie keer het net. 'We staan vierde met ADO op de ranglijst en dan val je net iets meer op', meent de voetbalster. 'Ik speel met zelfvertrouwen en dan ga je beter voetballen.'

Olympische Spelen in Tokio?

Jong Oranje is het laatste opstapje naar 'het grote Oranje'. Droomt Jaimy Ravensbergen van de Olympische Spelen in Tokio, aankomende zomer? 'Dat zou heel vet zijn. Maar dat wordt heel moeilijk', zegt ze eerlijk. 'Er zitten nog genoeg meiden voor me. Ik ben heel jong en moet nu gewoon mijn kans grijpen bij Jong Oranje. Hopelijk haal ik ooit de Oranje Leeuwinnen.'

Realistisch zegt Ravensbergen vervolgens: 'Ik heb iets meer ervaring nodig. Ik heb volgende week drie trainingen bij Jong Oranje en dat vind ik best spannend.'

