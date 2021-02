Coronavirus: Parkeerplaatsen bij Meijendel en Noordwijkse stranden afgesloten vanwege drukte

Parkeerplaatsen Noordwijkse stranden vol

De gemeente Noordwijk roept mensen op om niet meer met de auto naar de badplaats te komen. De parkeerplaatsen zijn inmiddels vol. Dit geldt ook voor de Langevelderslag. De gemeente vraagt mensen om op andere plaatsen van het zonnetje te genieten en de drukte te vermijden.

Medewerker Fieldlab-experiment in Utrecht besmet met coronavirus

Tijdens het Fieldlab-experiment, maandag in het Beatrix Theater in Utrecht, heeft een medewerker rondgelopen die op dat moment besmet was met het coronavirus. Dat zegt een woordvoerder van organisator Fieldlab Evenementen. De identiteit van de persoon is niet bekendgemaakt. 'Hij of zij is de zaterdag voor het evenement nog negatief getest en moet dus daarna besmet zijn geraakt. De medewerker kreeg na het evenement in het Utrechtse Beatrix Theater klachten, liet zich testen en kreeg een positieve uitslag.'

Maandag volgt de uitslag van een tweede test waaruit moet blijken of deze medewerker daadwerkelijk positief is getest. Sinds maandag organiseert Fieldlab Evenementen proefevenementen met honderden bezoekers. Zo wordt gekeken hoe op een veilige manier evenementen georganiseerd kunnen worden tijdens de coronacrisis.

Parkeerplaatsen bij Meijendel afgesloten door drukte

Het is al weer vroeg druk in natuurgebied Meijendel. Het bezoekerscentrum De Tapuit laat weten dat de parkeerplaatsen vol zijn en roept mensen op om alleen nog lopend of de fiets naar het gebied te komen of een rustigere bestemming te kiezen voor een wandeling. De Meijendelseweg is afgesloten voor alle motorvoertuigen en zij worden omgeleid naar de Wassenaarse Slag.

Coronajaar leidt tot stijging klachten geluidsoverlast

Het aantal meldingen van geluidsoverlast in en om het huis is vorig jaar met 50 procent gestegen ten opzichte van 2019. Er werd minder geklaagd over evenementen en horeca, maar het aantal meldingen van geluidsoverlast bij mensen thuis steeg van 312 naar 467 per dag. Dat blijkt uit cijfers van de politie waar KRO-NCRV's Pointer over bericht.

'Het gaat om een breed scala aan klachten', aldus een woordvoerder. 'Denk aan een stereo-installatie die veel te hard staat, maar ook aan een buurman die met meubels schuift of iemand die stampvoetend door het huis loopt. Het gaat dus niet altijd om zaken waarbij de politie moet worden ingeschakeld.'

Voor de Nederlandse Stichting Geluidshinder (NSG) was het coronajaar drukker dan eerdere jaren. De stichting zag een toename van 25 procent in vragen over geluid, met name op het gebied van woon- en leefgeluiden en omgevingslawaai. De stijging komt volgens directeur Erik Roelofsen doordat mensen meer thuis zijn en er meer geklust wordt in en om het huis. Het wegvallen van verkeer en ander lawaai zorgt er bovendien voor dat geluiden meer opvallen.

Cultuurminister sluit nieuw steunpakket cultuursector niet uit

Als de coronacrisis nog even doorzet, komt er zeker nog een steunpakket voor de cultuursector. Dat zegt cultuurminister Ingrid van Engelshoven tegen het ANP. Ze was zaterdag met de Utrechtse burgemeester Sharon Dijksma bij het zogenoemde Fieldlab-evenement in het Beatrix Theater in Utrecht, waar cabaretier Guido Weijers voor publiek optrad. 'Ik hoop echt dat hier een hele belangrijke stap is gezet naar het verder openzetten van de theaters', aldus Van Engelshoven. 'Als we hier hebben kunnen laten zien dat het veilig kan, is er ook meer mogelijk.'

Ook wordt gewerkt aan verder perspectief voor de sector, onder andere door de onderzoeksuitslagen van dit evenement te beoordelen. Daaruit moet blijken of de opzet zoals die zaterdag was, geschikt is voor een vervolg. Waarom dat pas bijna een jaar na de uitbraak van de coronacrisis wordt gedaan? 'We hadden een heel ander perspectief, namelijk dat we eerder deze crisis uit zouden komen. We hadden dit eerder willen doen, maar toen kwam de Britse variant. We zijn echt al een tijd samen onderweg.'

Het publiek tijdens het proefevenement was zaterdag opgedeeld in groepen van 250, 200 en 50. Elke 'bubbel' had een eigen ingang en toiletruimte en eigen regels: zo moesten sommigen mondkapjes dragen en anderen achter een spatscherm zitten. Alle bezoekers werden van tevoren getest en droegen tijdens het evenement een bewegingssensor zodat achteraf te zien is hoeveel contact ze onderling hebben gehad en waar ze allemaal zijn geweest. Over een aantal dagen worden ze opnieuw getest.

Opnieuw lentedrukte verwacht op stranden en in bossen

Het wordt zondag opnieuw stralend en zonnig weer. Reden voor gemeenten om nogmaals mensen op te roepen niet massaal de natuur in te gaan en drukke plekken in bossen en op stranden te mijden. Langs de kust houden politieagenten, boa's en verkeersbegeleiders zondag toezicht en in natuurgebieden zijn boswachters extra alert vanwege de coronamaatregelen.

Gemeenten roepen op om niet massaal de natuur in te gaan en drukte te vermijden | Foto: ANP

Weer.nl verwacht dat het zondag nog wat warmer wordt dan zaterdag, met lokaal zelfs 19 graden in het zuidoosten van het land. Zaterdag was de eerste officiële zachte dag van het jaar, waarvoor een temperatuur van 15 graden in De Bilt nodig is. Veel mensen trokken er daarom aan het begin van de voorjaarsvakantie op uit.

Strandtent in Noordwijk dicht vanwege te veel bezoekers

Strandpaviljoen B.E.A.C.H. in Noordwijk heeft zaterdag de deuren gesloten vanwege te veel bezoekers, meldt mediapartner Bollenstreek Omroep. De politie kwam met meerdere eenheden ter plaatse omdat er te veel mensen te dicht bij elkaar stonden dan toegestaan volgens de Corona-richtlijnen. Het ging om tientallen bezoekers.

4604 coronabesmettingen gemeld in afgelopen etmaal

Tussen vrijdag- en zaterdagochtend zijn 4604 positieve coronatesten geregistreerd. Dat zijn er opnieuw meer dan het gemiddelde van de afgelopen week, dat op 3759 ligt, blijkt uit cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Vrijdag noteerde het gezondheidsinstituut over een etmaal gemeten 4761 nieuwe gevallen, ook al flink meer besmettingen dan gemiddeld.

Minder coronapatiënten in ziekenhuizen

Het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen is afgelopen etmaal afgenomen. Volgens het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) zijn momenteel 1858 mensen met Covid-19 opgenomen, 85 minder dan vrijdag. Van deze patiënten zijn er 522 zo ziek dat ze op de intensive care liggen. Dat zijn er twaalf meer dan een dag eerder.

Op de ic's schommelt het aantal coronapatiënten al zo'n twee weken tussen de 500 en 550.

Priklocatie in Delft gaat op 8 maart open

De vaccinatielocatie in Delft gaat naar verwachting op maandag 8 maart open. Dat meldt de gemeente. Vanaf die datum kunnen mensen worden geprikt bij de voormalige locatie van voetbalvereniging Delfia aan de Mozartlaan. Het is de vierde vaccinatielocatie van GGD Haaglanden, naast het Cars Jeans stadion en het HagaZiekenhuis in Den Haag en zalencentrum De Brug in ’s-Gravenzande.

