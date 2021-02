Coronavirus: opnieuw lentedrukte verwacht op stranden en in bossen

Opnieuw lentedrukte verwacht op stranden en in bossen

Het wordt zondag opnieuw stralend en zonnig weer. Reden voor gemeenten om nogmaals mensen op te roepen niet massaal de natuur in te gaan en drukke plekken in bossen en op stranden te mijden. Langs de kust houden politieagenten, boa's en verkeersbegeleiders zondag toezicht en in natuurgebieden zijn boswachters extra alert vanwege de coronamaatregelen.

Weer.nl verwacht dat het zondag nog wat warmer wordt dan zaterdag, met lokaal zelfs 19 graden in het zuidoosten van het land. Zaterdag was de eerste officiële zachte dag van het jaar, waarvoor een temperatuur van 15 graden in De Bilt nodig is. Veel mensen trokken er daarom aan het begin van de voorjaarsvakantie op uit.

Strandtent in Noordwijk dicht vanwege te veel bezoekers

Strandpaviljoen B.E.A.C.H. in Noordwijk heeft zaterdag de deuren gesloten vanwege te veel bezoekers, meldt mediapartner Bollenstreek Omroep. De politie kwam met meerdere eenheden ter plaatse omdat er te veel mensen te dicht bij elkaar stonden dan toegestaan volgens de Corona-richtlijnen. Het ging om tientallen bezoekers.

4604 coronabesmettingen gemeld in afgelopen etmaal

Tussen vrijdag- en zaterdagochtend zijn 4604 positieve coronatesten geregistreerd. Dat zijn er opnieuw meer dan het gemiddelde van de afgelopen week, dat op 3759 ligt, blijkt uit cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Vrijdag noteerde het gezondheidsinstituut over een etmaal gemeten 4761 nieuwe gevallen, ook al flink meer besmettingen dan gemiddeld.

Minder coronapatiënten in ziekenhuizen

Het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen is afgelopen etmaal afgenomen. Volgens het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) zijn momenteel 1858 mensen met Covid-19 opgenomen, 85 minder dan vrijdag. Van deze patiënten zijn er 522 zo ziek dat ze op de intensive care liggen. Dat zijn er twaalf meer dan een dag eerder.

Op de ic's schommelt het aantal coronapatiënten al zo'n twee weken tussen de 500 en 550.

Priklocatie in Delft gaat op 8 maart open

De vaccinatielocatie in Delft gaat naar verwachting op maandag 8 maart open. Dat meldt de gemeente. Vanaf die datum kunnen mensen worden geprikt bij de voormalige locatie van voetbalvereniging Delfia aan de Mozartlaan. Het is de vierde vaccinatielocatie van GGD Haaglanden, naast het Cars Jeans stadion en het HagaZiekenhuis in Den Haag en zalencentrum De Brug in ’s-Gravenzande.

