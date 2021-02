Aanhoudingen en noodverordening bij demonstratie tegen politiegeweld op Malieveld

Bij een demonstratie tegen politiegeweld op het Malieveld in Den Haag zijn meerdere mensen aangehouden. Ook is er een noodverordening van kracht omdat het maximum aantal demonstranten is bereikt. De politie is rond 15.45 uur begonnen met nieuwe deelnemers aan het protest te weren. Op het Malieveld zijn tientallen agenten met busjes en paarden aanwezig.

'Er zijn enkele aanhoudingen geweest van mensen die zich in de omgeving van de demonstratie bevonden en niet naar de aanwezige agenten wilden luisteren', zegt de woordvoerster van de politie. 'Het gaat daarbij niet om de demonstranten zelf.' In een tweet bevestigt de politie dat het om zes aanhoudingen gaat.

Op het Malieveld mogen maximaal honderd demonstranten aanwezig zijn. 'Meer deelnemers is niet verantwoord in verband met de volksgezondheid. Demonstranten die onderweg zijn naar het Malieveld wordt gevraagd om te keren', aldus de gemeente.

'Sfeer is rustig'

Wel was al duidelijk dat meerdere demonstranten op eigen titel naar het Malieveld wilden komen. Daarom heeft de politie meerdere eenheden ingeschakeld om de rust te bewaren. Volgens de politiewoordvoerster is er geen sprake van omsingeling door de Mobiele Eenheid of andere ingrijpende maatregelen, maar zijn de agenten aanwezig om nieuwe demonstranten weg te sturen.

Ondanks de aanhoudingen en noodverordening is volgens een woordvoerster van de politie de sfeer rustig.

Bevrijd Nederland Nu

De demonstratie tegen politiegeweld is georganiseerd door organisatie Bevrijd Nederland Nu. Zij zijn ontevreden en boos over het coronabeleid van de regering. Voor de demonstratie van zaterdag had de organisatie toestemming gevraagd voor ongeveer vijfduizend personen. De gemeente Den Haag wilde daar niet mee instemmen en gaf slechts toestemming voor maximaal honderd personen. Daarnaast moesten ook de coronaregels in acht worden genomen.

Volgens Bevrijd Nederland Nu is die beperking 'ongegrond', en 'schendt zowel de grondwet als de mensenrechten.' Ook gaf de organisatie aan dat de politie bij een van hen thuis over de vloer was geweest. Dat bezoek zou 'heel intimiderend' zijn geweest. De organisatie heeft daarom besloten de demonstratie af te lassen. 'Door de houding en absurde niet grondwettelijke eisen vanuit de gemeente en de mogelijke opgelegde boetes en straffen is de organisatie van de demonstratie #stoppolitiegeweld genoodzaakt de demonstratie te cancelen,' zo schrijft de organisatie op Facebook.

Juridische stappen

Ondanks het feit dat de organisatie is afgelast, roept de organisatie via Facebook op om alsnog de persoonlijke afweging te maken om wel of niet naar het Malieveld te gaan. 'Wij zijn helaas verplicht door de politie om mede te delen om op te roepen niet te komen, omdat de organisatie anders voor opruiing kan worden opgepakt. U als individu kan daarin zelf een beslissing maken en beslissen wel te gaan op persoonlijke titel.'

De organisatie heeft aangegeven juridische stappen te willen ondernemen tegen de gemeente Den Haag vanwege de opgelegde beperkingen. Welke stappen dat precies zijn, is nog niet bekend.