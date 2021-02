Hagenaar (22) aangehouden voor steekpartij na ruzie

Een 22-jarige Hagenaar is in de nacht van zaterdag op zondag gearresteerd voor de steekpartij aan de Van Ruysbroekstraat in Den Haag. Een 44-jarige Hagenaar raakte hierbij zwaargewond. Het slachtoffer ligt in het ziekenhuis om bij te komen van zijn verwondingen.

De steekpartij vond zaterdag rond 19.00 uur plaats. De politie kreeg een melding dat er iemand in een woning was neergestoken. Agenten troffen in de Haagse straat een man aan met meerdere steekwonden. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht, waar hij zondagmorgen nog steeds ligt.

De dader van de steekpartij was er voor de komst van de agenten al vandoor gegaan, maar de politie wist rond 2.00 uur de 22-jarige verdachte aan te houden in een flat aan de Hildebrandstraat.

Meerdere mensen aanwezig

Bij de ruzie in het huis in de buurt van het Zuiderpark waren meerdere mensen aanwezig. De politie is nog op zoek naar de andere betrokkenen. Er wordt onderzoek gedaan hoe het incident in de wijk Moerwijk-Noord heeft kunnen gebeuren. De politie roept getuigen op zich te melden.

