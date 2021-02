Inwoners Zoetermeer ongerust over omvangrijke bouwplannen

Er is een groot woningtekort en er is nauwelijks doorstroming op de woningmarkt. Zoetermeer wil daarom in de komende jaren duizenden woningen bouwen. Deze woningen zijn vooral bedoeld voor starters en de zogenoemde 'empty-nesters'. Dit zijn ouderen in een grote eengezinswoning waarvan de kinderen het huis hebben verlaten. De woningen die gebouwd worden, zijn vooral appartementen in hoge torenflats.

De ruimte om te bouwen is schaars en daarom wordt gekeken naar het plaatsen van woontorens op de weinige plekken die nog beschikbaar zijn. Bewoners van wijken met laagbouw maken zich grote zorgen. Ze krijgen er veel buren bij en zijn bang voor overlast door verkeer, lawaai, drukte door veel mensen en schaduw in de tuin.

Woontoren van 90 meter

Maar de zorgen zijn voorbarig zegt wethouder Robin Paalvast (D66). 'De plannen die nu rondgaan zijn schetsen waarmee we juist de participatie, het gesprek met de bewoners, aangaan.' En één van die schetsen is de bouw van een toren van 90 meter in de Eerste Stationsstraat. 'Wij zijn gewend dat de kerk het hoogste gebouw is in het dorp is', vertelt Jan Spruit van de actiegroep ERA Woontoren. 'En ik geloof best dat het heel fijn wordt voor de nieuwe mensen die er komen wonen maar wat betekent dat voor de huidige bewoners?'

Op de diverse locaties waar woontorens gepland staan, ontstaan actiegroepen. 'We hebben niets tegen nieuwe bewoners', zegt Jan Vaneman van actiegroep Het Eleanor Alternatief. 'We willen graag woningen hier hebben, wijzend naar de lege kantoren in de wijk, maar die moeten wel in verhouding zijn tot het aantal andere woningen die we hier nu al dertig jaar hebben staan.'

Meer appartementen nodig

De grootste irritatie die iedereen heeft, is het gebrek aan goede burgerparticipatie. 'Een persoon uit de wijk kwam er per toeval achter dat er voor deze wijk een bouwplan was voor een toren van 90 meter', zegt Vaneman. 'Ik snap best wel dat er belangen zijn van de gemeente die niet gelijk zijn met de belangen van de wijk maar we willen wel serieus genomen worden. En dan niet alleen in ontvangen van nieuws maar ook graag in meedenken over oplossingen.'

'We gaan er gezamenlijk over praten en uiteindelijk maakt de gemeenteraad de beslissing voor een definitief bestemmingsplan', vertelt wethouder Paalvast. 'Maar we hebben heel veel rijtjeswoningen, mensen worden ouder en die willen naar de volgende geschikte woning en daarvoor moet je veel meer naar appartementen toe - naar hoogbouw - om in die behoefte te voorzien.'

