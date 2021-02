Geïrriteerde ADO-trainer Ruud Brood bijt van zich af: 'Waarom zou ik wanhopig zijn?'

ADO Den Haag-trainer Ruud Brood is niet wanhopig na de nederlaag tegen Fortuna Sittard zaterdagavond. Het spel van de Haagse ploeg was bij tijd en wijlen slecht, maar de coach ziet zeker perspectief na dit duel. 'Waarom zou ik wanhopig zijn? Dat wil je misschien horen van mij. We zijn boos', klonk Brood duidelijk na afloop.

'We zijn boos, omdat we veel beter kunnen, eerlijk gezegd. Meer strijd leveren bijvoorbeeld. Tegen teams als PSV en Sparta hebben we het geluk niet aan onze zijde gehad, en dan ga je nu vragen of ik wanhopig ben', vervolgde Brood.

De spelersbus van ADO werd zaterdag uitgezwaaid door supporters met fakkels. Brood had gehoopt hen meer te kunnen geven. 'Ik denk dat ze zwaar teleurgesteld zijn. Maar om nu te zeggen dat er geen perspectief is, dan ben je wel heel snel. Ik vind zeker dat er perspectief is. Het is belangrijk dat we er met z'n allen keihard voor gaan.'

'Meer ritme'

Nasser El Khayati begon in de basis tegen Fortuna en concludeerde ook dat het spel niet goed was. Voor hem persoonlijk ging het wel aardig, zei hij. 'Het is wel lekker om weer minuten in de benen te hebben. Het ging niet heel moeilijk, maar ik voelde wel dat ik ritme nodig heb om inhoud te kweken.'

Volgens de 'nummer tien' heeft ADO op dit moment positiviteit nodig om uit dit dal te klimmen. 'We hebben geen tijd. Positiviteit is het enige wat we kunnen gebruiken. Vertrouwen, en iets meer accepteren van elkaar. Ik wist van tevoren dat ADO in een lastige situatie zat. Hopelijk komen we eruit.'