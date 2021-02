Warmste 21 februari ooit, mensen genieten van lenteweer

Ook op Scheveningen is het druk. Volgens een woordvoerder van de gemeente was de situatie er zondag aan het begin van de middag nog beheersbaar. 'Ik ben er net zelf even wezen kijken, en het is er druk, maar nog niet te druk. Hoewel er meer mensen dan gisteren zijn, is het nog niet nodig om wegen af te sluiten. We hebben er voldoende boa's en politie rondlopen om alles in de gaten te houden en als het nodig is, dan zullen we zeker extra maatregelen nemen.'

Drukte op de boulevard op Scheveningen | Foto: District8

De extra maatregelen zijn wel al genomen in Noordwijk en Wassenaar. De gemeente Noordwijk waarschuwt dat alle parkeerplaatsen vol zijn, ook bij de Langevelderslag. Mensen worden opgeroepen om niet meer met de auto naar de badplaats te komen. Ook in Wassenaar zijn de parkeerplaatsen bij natuurgebied Meijendel al vol. Verkeersregelaars sturen motorvoertuigen door naar de Wassenaarse Slag.

Verkeersregelaars houden het verkeer bij Meijendel tegen | Foto: District8

Veel mensen kozen er daarom voor om in de eigen omgeving een wandeling te maken en zo de eerste zonnestralen van het jaar mee te pakken.

Wandelaars in de eerste lentezon | Foto: Theo Westra

LEES OOK: Gemeentes treffen maatregelen vanwege verwacht lenteweer